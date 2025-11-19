كوريا الجنوبية تتعاون مع الإمارات لبناء مركز بيانات للذكاء الاصطناعي

أعلنت كوريا الجنوبية، أمس الثلاثاء، موافقتها على التعاون مع الإمارات في مشروع “ستارغيت” المدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية لبناء مركز بيانات ضخم جديد للذكاء الاصطناعي في الدولة الخليجية.

وأشارت إلى أنها ستساعد في تأسيس البنية التحتية لقدرة الحوسبة والطاقة لأكبر مجموعة من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في العالم خارج الولايات المتحدة، بعدما عقد الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ قمة مع رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان.

وتطمح كوريا الجنوبية، موطن شركتي “سامسونغ إلكترونكس” و”إس.كيه هاينكس”، إلى أن تصبح مركزاً إقليمياً للذكاء الاصطناعي بعدما أعطى رئيسها الأولوية للاستثمار في الذكاء الاصطناعي لتحفيز النمو، في وقت ألقت الرسوم الجمركية الأميركية بظلالها على التوقعات الاقتصادية.

ووقعت “سامسونغ إلكترونكس” و”إس. كيه هاينكس” في أكتوبر/تشرين الأول اتفاقيات أولية لتوريد شرائح ذاكرة لمراكز بيانات “ستارغيت” التابعة لشركة “أوبن إيه.آي”.

وقال ها جونغ وو، سكرتير الرئيس الكوري الجنوبي للذكاء الاصطناعي، في إفادة إعلامية إن سيول ستساهم أيضاً في بناء شبكة كهرباء تستخدم الطاقة النووية والغاز والطاقة المتجددة لمشروع “ستارغيت”.

وبموجب اتفاقية إطارية وقعت أمس الثلاثاء، سيوطد البلدان التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يشمل الاستثمار فيه وفي بنيته التحتية وسلاسل التوريد التي تعمل به وتطويره والأبحاث الخاصة به.

ويعد مشروع “ستارغيت الإمارات” جزءاً من اتفاقية توسط فيها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لبناء أكبر مجموعة من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في العالم خارج الولايات المتحدة، وذلك رغم القيود الأميركية السابقة على نقل التكنولوجيا المتقدمة إلى الإمارات بسبب علاقاتها الوثيقة مع الصين.

ومن المنتظر أن يبدأ تشغيل المرحلة الأولى في 2026، ومن المرجّح أن يضم المشروع 100 ألف شريحة من شركة إنفيديا. ومن المقرر أن يستضيف الموقع الذي تبلغ مساحته 26 كيلومتراً مربعاً في أبو ظبي مراكز بيانات بقدرة 5 جيجاوات.

المصدر: مواقع