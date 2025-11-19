الأمم المتحدة: 96% من سكان غزة في مستوى كارثي

حذّرت الأمم المتحدة من أن 96% من سكان غزة يواجهون انعدامًا كارثيًا للأمن الغذائي، مؤكدة أن المساعدات الحالية غير كافية للوصول إلى الجائعين قبل فوات الأوان، بالأخص مع تدهور أوضاع النازحين خلال فصل الشتاء.

وقال منسّق الإغاثة الأممي “توم فليتشر” إن الفلسطينيين في غزة يعانون البرد وتدمير ما تبقى من ممتلكاتهم، داعيًا لرفع القيود فورًا لزيادة دخول المساعدات. فيما أكد المتحدث الأممي “فرحان حق” أن الظروف الشتوية فاقمت الأزمة، مشيرًا إلى تخصيص 18 مليون دولار لعمليات إنسانية عاجلة.

وتسببت العواصف الأخيرة في غرق عشرات آلاف الخيام التي تؤوي 1.5 مليون نازح، بينما يقدّر أن 93% من الخيام لم تعد صالحة للسكن.

ويأتي ذلك بعد تدمير 90% من البنية التحتية المدنية في غزة خلال العامين الماضيين، وسط استمرار القيود “الإسرائيلية” على إدخال بدائل الإيواء.

وتتهم الأمم المتحدة العدو الإسرائيلي بخرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعدما أدى العدوان إلى استشهاد أكثر من 69 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 170 ألف آخرين.

