يوميات معركة أولي البأس… اليوم السابع والخمسون

سلسلة “أُولي البأس”… ليست مجرد عرضٍ للأحداث، بل هي وثيقة تاريخية، عبر حلقات يومية، تسطّر بطولات رجالٍ كتبوا بدمهم وصمودهم فصولًا ساطعة من تاريخ المقاومة.

“أُولي البأس”… حكاية الذين لم يُهزَموا، بل صنعوا بدمائهم ذاكرة المجد والخلود التي ستبقى حيّة.

معركة أولي البأس – الإثنين 18/11/2024

فِي إِطارِ الرَّدِّ عَلَى العُدوانِ الإِسرائيليِّ، وَدِفاعًا عَن لُبنانَ وَشَعبِهِ، نَفَّذَتِ المُقاوَمةُ الإِسلاميَّةُ يَومَ الإثنين، الواقِعَ فِيهِ الثامن عَشَرَ مِن تِشرينَ الثّانِي 2024، 28 عَمَلِيَّةً عَسكَرِيَّةً، استَهدَفَت فِي مُعظَمِها مُستَوطَناتٍ، مَواقِعَ، ثَكَناتٍ، وَتَجَمُّعاتٍ تَابِعَةً لِقُوّاتِ العَدوِّ الإِسرائيليِّ عِندَ الحُدودِ اللُّبنانيَّةِ – الفِلسطينيَّةِ، بِاستِخدامِ الصَّواريخِ وَالقَذائِفِ المَدفَعِيَّةِ.

وَعَلى صَعيدِ المُواجَهاتِ البَرِّيَّةِ، رصد مجاهدو المقاومة الإسلامية، تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة شتولا عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، فاستهدفوهم بصاروخ موجه وأوقعوهم بين قتيل وجريح. كما وقصف المُجاهِدون تَجَمُّعاتٍ وَتَحَرُّكاتٍ لِقُوّاتِ العَدوِّ الإِسرائيليِّ فِي مُحيطِ بَلدتي الخِيامِ، وَمارونَ الرّاسِ، بِصَلِيّاتٍ صاروخِيَّة، وَحَقَّقوا إِصابَاتٍ مُؤَكَّدَةً.

وَقَصَفَتِ القُوَّةُ الصَّاروخِيَّةُ فِي المُقاوَمةِ، بِصَلِيّاتٍ صاروخِيَّةٍ، عَدَدًا مِنَ القَواعِدِ العَسكَرِيَّةِ وَالمُستَوطَناتِ وَالمُدُنِ فِي شَمالِ فِلسطينَ المُحتلَّةِ، وَمِنها:

قاعدة شراغا (المقر الإداري لقيادة لواء غولاني) شمالي مدينة عكا المُحتلّة.

تجمّع الكريوت شمالي مدينة حيفا المُحتلّة.

مُستَوطَناتُ غورنوت هغليل، معالوت ترشيحا، حوسن، وكيرِم بن زِمرا.

وَفِي إِطارِ سِلسِلَةِ عَمَلِيّاتِ «خَيبر»، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة، بعمليّة مركّبة قاعدة تل حاييم التي تتبع لشعبة الاستخبارات العسكرية في جيش العدو الإسرائيلي، وتبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية 120 كلم، في مدينة تل أبيب، بصليةٍ من الصواريخ النوعيّة، وسربٍ من المُسيّرات الانقضاضية، وأصابت أهدافها بدقّة.

وَفِي نَفسِ الإِطارِ، شَنَّتِ القُوَّةُ الجَوِّيَّةُ فِي المُقاوَمةِ هُجومًا جَوِّيًّا بِسَربٍ مِنَ المُسيَّراتِ الانقِضاضِيَّةِ على قاعدة رغفيم التي تحوي معسكرات تدريب للواء غولاني وتبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 65 كلم، جنوب شرق مدينة حيفا المُحتلّة، وأصابت أهدافها بدقة.

وفي نفس الإطار، أعلنت المقاومة الإسلامية أن القوة الجوية شَنَّتِ هجومًا جويًا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة النوعيّة على نقاط عسكريّة حساسة – سيتم الإعلان عنها لاحقًا – في مدينة تل أبيب.

وَاستَهدَفَتِ القُوَّةُ الجَوِّيَّةُ بِأَسرابٍ مِنَ المُسيَّراتِ الانقِضاضِيَّةِ تجمعًٍا لقوات جيش العدو الإسرائيلي غربي بلدة علما الشعب جنوبي لبنان، وآخر في المقرّ المُستحدث لقيادة اللواء الغربيّ في ثكنة يعرا شمالي فلسطين المحتلة، وأصابت أهدافها بدقة.

أَسقَطَ مُجاهِدو المُقاوَمةِ الإِسلامِيَّةِ فِي وَحدَةِ الدِّفاعِ الجَوِّيِّ طائرة مسيّرة إسرائيليّة من نوع هرمز 450 في أجواء بلدة الطيبة جنوبي لبنان، بصاروخ أرض – جو.

وَفِي المُقابِلِ، أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن حزب الله أطلق اليوم وابلًا صاروخيًا مكثفًا من جنوب لبنان باتجاه المستوطنات الشمالية والجليل الأعلى والغربي، حيث سقطت صواريخ في كريات شمونه، نهاريا، زرعيت، مرجليوت، شوميراه ومناطق أخرى، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات في صفوف المستوطنين.

كما أفادت وسائل الإعلام العبرية عن سقوط صواريخ في تل أبيب، حيث سُجلت إصابات بينها خطيرة، ونُقل عدد من الجرحى إلى المستشفيات، فيما تحدثت قناة 14 العبرية عن وقوع قتلى. وأكد قائد الشرطة الإسرائيلية أن صاروخاً ثقيلاً أصاب مبنى بشكل مباشر في تل أبيب.

وَقَد سُجِّلَ فِي هَذا اليَومِ إِطلاقُ صَفّاراتِ الإِنذارِ 23 مَرَّةً فِي مُختَلِفِ مَناطِقِ فِلسطينَ المُحتلَّةِ، وَتَرَكَّزَت فِي مُستَوطَناتِ الجَليلِ الأَعلَى وَالأَسفَلِ، وَعَلى الخَطِّ السّاحِلِيِّ مِن رَأسِ النّاقُورَةِ شَمالًا حَتّى تل أبيب جَنُوبًا.

المصدر: موقع المنار