    لأول مرة.. روسيا تصدّر مقاتلتها من الجيل الخامس “سوخوي 57”

      أعلن الرئيس التنفيذي لشركة الطائرات المتحدة الروسية التابعة “لروستيخ” فاديم باديخا أن الشركة سلمت طائرتين مقاتلتين من طراز “سو-57” من الجيل الخامس لعميل أجنبي.

      وقال باديخا في حديث للقناة “الأولى” الروسية :”لقد استلم العميل الأجنبي أول طائرتين، وقد بدأتا أداء واجباتهما القتالية، وتظهران أفضل قدراتهما، وعميلنا راض”.

      وطورت روسيا “سوخوي 57” لتكون مقاتلة من الجيل الخامس لقواتها الجوية، وتبرز بقدراتها المتعلقة بمدى الطيران والسرعة والقدرة على المناورة.

      وتتميز “سوخوي 57” بقدرتها على الطيران أسرع من الصوت دون استخدام حارق مساعد، والإقلاع والهبوط قصير المدى، إلى جانب امتلاكها تقنيات التخفي عن الرادارات وقدرتها الفائقة على المناورة.

      المصدر: موقع روسيا اليوم

