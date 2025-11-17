النائب حمادة: للمتآمرين على الوطن نقول كفوا عن رهاناتكم وأحلامكم

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة أن لبنان لا يكون إذا لم نكن جزء منه، ونقول للمتآمرين على الوطن، من موقع الحريص، والواثق من مستقبل هذا البلد، كفوا عن رهاناتكم وأحلامكم لأن لبنان لن يكون إلا بأبنائه الذين بذلوا مهجهم دفاعاً عنه”.

وخلال احتفال الذكرى السنوية الأولى لارتقاء الشهيد السعيد أحمد أكرم ناصر الدين في حسينية بلدة المنصورة – قضاء الهرمل، أشار حمادة “إلى أن البعض يريد أن يضرب مرتكز الوحدة بين الثنائي الوطني في حزب الله وحركة أمل، من خلال ألاعيب ومؤامرات على هذا الجسد ليضعفوه، ظناً منهم أنهم يستطيعون أن يحدثوا فيه خرقاً، ولذلك نحن واعون وحكماء، نمتلك من الرؤيا ما نمتلك، ونتحرك بهدوء”.