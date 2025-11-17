وزيرا خارجية ايران وروسيا يبحثان هاتفياً القضايا ذات الاهتمام المشترك

بحث كل من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي وروسيا سيرغي لافروف اليوم الاثنين القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وفي محادثة هاتفية، أكد عراقجي، في إشارة إلى المبادرات والمشاورات الدبلوماسية مع نظرائه في المنطقة، “ضرورة مواصلة وتسريع الحوارات والتعاون في إطار مشترك بين دول المنطقة”.

كما أشار عراقجي إلى استمرار تعاون الجمهورية الإسلامية الايرانية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكداً “ضرورة بقاء الوكالة على الحياد وتجنب الإجراءات التي تؤدي إلى زيادة التوتر”.

بدوره، رحب سيرغي لافروف بتشكيل إطار التشاور والتعاون الإقليمي، معربًا عن استعداد موسكو لمواصلة التنسيق الوثيق مع طهران.

كما أكد وزير الخارجية الروسي على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، مشيرًا إلى جهود روسيا في الأمم المتحدة، ورفض أي إجراء يؤدي إلى تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني.

هذا وأشار الجانبان إلى الاجتماع المقبل لمجلس المحافظين، مؤكدين على الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني، واتفقا على تنسيق المواقف والتعاون المشترك في هذا الإطار.

كما استعرض وزيرا الخارجية الإيراني والروسي آخر مستجدات التعاون والقضايا القنصلية بين البلدين.

المصدر: وكالة مهر