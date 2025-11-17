قائد اليونيفيل زار بلدية الناقورة وجال في البلدة

زار رئيس القائد العام لليونيفيل ورئيس البعثة “اليونيفل” الجنرال ديوداتو أبانيارا بلدية الناقورة والتقى رئيس البلدية إبراهيم حمزة وأعضاءها ، مطلعا على الأضرار والبنى التحتية اللاحقة بالبلدة نتيجة العدوان الإسرائيلي .

وافاد بيان “لليونيفيل” بان الزيارة تناولت مختلف الملفات الحيوية في البلدة، ولا سيّما شؤون المياه، والبيئة، والطرقات، إضافة إلى احتياجات الأهالي الطارئة والمتجدّدة.

وخلال الزيارة، قدّم اللواء أبانيارا مئة حصة غذائية دعمًا لأهالي البلدة، تأكيدًا لالتزام اليونيفل بالوقوف إلى جانب المجتمع المحلي وتعزيز صموده.

وأولى الجنرال أبانيارا اهتمامًا سريعًا بالطلبات التي عرضتها البلدية، حيث أُرسلت فرق تنفيذية من الكتيبتين الإيطالية والصينية لمعاينة الحاجات وتقييم الواقع ميدانيًا.

ونتيجة للكشف، باشرت فرقة تشغيلية صينية أعمالها في البلدة، مصحوبة بآلياتها، فبدأت فتح الطرقات الداخلية وإزالة ما تبقّى من الركام بعد انتهاء مجلس الجنوب من الهدم وازالة الركام كخطوة أولى ضمن مبادرة تعاون مشترك بين اليونيفل وأبناء البلدة.

وتوجهت بلدية الناقورة ورئيسها حمزة بالشكر والتقدير لبعثة اليونيفل والجنرال ابنيارا على سرعة الاستجابة والدعم المتواصل، مؤكدة “حرصها على استمرار هذا التعاون لما فيه مصلحة البلدة وأهلها”.