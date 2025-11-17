زيلينسكي في فرنسا لبحث صفقة بشأن الدفاع الجوي

يزور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين فرنسا ضمن جولة يقوم بها سعيا للحصول على أسلحة، في وقت صعّدت فيه روسيا هجماتها بالصواريخ والمسيّرات على بلاده.

وتندرج هذه الزيارة ضمن جولة قصيرة يقوم بها زيلينسكي لحلفاء أوكرانيا الغربيين، وأبرم في سياقها اتفاقية بشأن الطاقة مع اليونان أمس الأحد، على أن ينتقل بعدها إلى إسبانيا غدا الثلاثاء.

وأعلن الرئيس الأوكراني عن “اتفاق مهم مع فرنسا” سيعلن عنه قريبا، دون أن يُعرف ما إذا كان سيتم إبرامه خلال محادثاته مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأفاد قصر الإليزيه بأن ماكرون “سيضع التميز الفرنسي على صعيد صناعات الأسلحة في خدمة الدفاع عن أوكرانيا”، مشيرا إلى أن باريس ستقترح وسائل تسمح لأوكرانيا بـ”الحصول على الأنظمة الضرورية لها من أجل مواجهة روسيا”.

ويبدأ الرئيسان اليوم المشاورات في قاعدة فلاكوباي الجوية جنوب غرب باريس، حيث ستُعرض على زيلينسكي مقاتلة رافال الفرنسية وأسلحتها، إضافة إلى أنظمة مسيّرات ومنظومة الدفاع الجوي “ستامب-تي” من الجيل الجديد التي طورتها فرنسا مع إيطاليا.

وكان الرئيس الأوكراني وقّع الشهر الماضي اتفاقا أوليا لشراء ما بين 100 و150 مقاتلة سويدية من طراز “غريبن”.

المصدر: مواقع