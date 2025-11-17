دعوات للإسراع بتشكيل الحكومة العراقية بعد الانتخابات

حث وزير الخارجية العراقي “فؤاد حسين” ورئيس مجلس القضاء الأعلى “فائق زيدان” على الإسراع بتشكيل الحكومة والبرلمان عقب الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

وجاء ذلك خلال استقبال زيدان للوزير العراقي في بغداد اليوم، حيث أكدا على ضرورة تشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية وفق نتائج الانتخابات ووفق الدستور.

وكان رئيس ائتلاف “دولة القانون” نوري المالكي ورئيس حزب “تقدم” محمد الحلبوسي قد دعيا الأحد إلى الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة، بالتزامن مع إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات النتائج النهائية للاستحقاق البرلماني.

وشهدت الانتخابات نسبة مشاركة بلغت 56.11%، وخاضها 7 آلاف و743 مرشحًا لاختيار 329 نائبًا، وأظهرت النتائج الأولية تقدم ائتلاف “الإعمار والتنمية” بزعامة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يليه الحزب الديمقراطي الكردستاني، ثم حزب “تقدم”، وأخيرًا ائتلاف “دولة القانون”.

المصدر: وكالة الأناضول