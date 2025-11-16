“حماس” تتسلم قائمة بأسماء 1468 أسيراً من غزة … وتدعو الوسطاء إلى الضغط على الاحتلال

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، حول قائمة أسماء أسرى من قطاع غزة المستلمة من الاحتلال عبر الوسطاء، إنه “وفي إطار اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة التبادل وتبادل المعلومات بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الصهيوني، وبناءً على التواصل الذي جرى عبر الوسطاء واستمر لأكثر من شهر، تسلّمت المقاومة الفلسطينية قائمة تضم 1468 اسماً من أسرى قطاع غزة”.

وأضافت الحركة في بيانها، أنه جرى متابعة القائمة ومراجعتها مع الجهات المختصة للتحقق منها، وتم التأكد من حالة الأسماء كلها عدا 11 اسماً جاري البحث والتحري عنهم، مشيرة إلى أن عقبات عدّة حالت دون الإعلان الرسمي عن القائمة خلال الفترة الماضية نتيجة تلكؤ الاحتلال ومماطلته وتلاعبه في عدد من الأسماء.

وتابعت، “بفضل الجهود الكبيرة التي بذلت للتحقق من القائمة فقد قرر مكتب إعلام الأسرى الإعلان عن القائمة عبر منصاته الرسمية”، مؤكدة أن الاحتلال الصهيوني يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة جميع الأسرى والمعتقلين، وعن أي تلاعب أو خلل في القائمة.

وأشارت إلى أن الاحتلال ما زال يخفي قسراً داخل سجونه ومعتقلاته أسماء وأعداداً أخرى من الأسرى، ويرفض الإفصاح عنها حتى اللحظة، مع التأكيد على استمرار الجهود على مدار الساعة للكشف عن مصيرهم.

ودعت حركة حماس، الوسطاء إلى ممارسة الضغط على الاحتلال للكشف عن جميع الأسرى والمعتقلين، وضمان حقوقهم الصحية والإنسانية، ووقف الانتهاكات الجسيمة المخالفة للقوانين والأعراف الدولية التي يقترفها الاحتلال بحقهم.

المصدر: شهاب