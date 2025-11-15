اتحاد بلديات العرقوب: لردع العدو الإسرائيلي والكف عن إرهاب المدنيين وإيذائهم

قال “اتحاد بلديات العرقوب” في بيان له السبت حول انتهاكات العدو الإسرائيلي بحق المدنيين الأبرياء: “لم يكتفِ العدو الإسرائيلي باحتلال جنوب شرق العرقوب في مزارع شبعا وتلال وأراضي كفرشوبا، بل وسّع دائرة اعتداءاته بالمسيرات وقذائف المدفعية ورشقات الرصاص، مانعاً العائدين إلى بلداتهم من الوصول إلى أراضيهم وممتلكاتهم، وقاطعاً التواصل بين قرى العرقوب، كما هو الحال في طريق كفرشوبا-شبعا”.

وأضاف الاتحاد أن “العدو رفع وتيرة إرهابه عبر توجيه رشاشاته باتجاه منازل كفرشوبا، ليلاً ونهاراً، كما حدث طوال أيام الأسبوع الفائت، حيث تساقطت رصاصات رشاشاته على أسطح المنازل ومختلف الأحياء، واخترقت ألواح الطاقة الشمسية في أكثر من منزل، وأصابت السيارات الخاصة والفانات التي تنقل طلاب المدارس، والجدران والنوافذ، مشكلةً خطورة على حركة السكان في الشوارع وحتى داخل المنازل”.

وتابع الاتحاد “كنا قد اشتكينا ورفعنا كتباً بالظلم اللاحق بنا إلى القائد العام لليونيفيل وقيادة الجيش اللبناني واللجنة المكلفة بالإشراف على تطبيق القرار ١٧٠١، دون أن نلمس أي تغيير إيجابي من الجانب الإسرائيلي المستمر في عدوانه”. وأضاف: “لحسن الحظ، لم يُصب أحد من المواطنين الأبرياء حتى الآن، لكن استمرار إطلاق النار بوتيرة متصاعدة وبشكل عشوائي، كما هو حاصل منذ أيام، يشكل خطورة بالغة على أرواح أبنائنا وعلى حركتنا وأعمالنا وحرية تنقلنا”.

ولفت الاتحاد إلى أن “الإرهاب الذي يمارسه جيش الاحتلال الإسرائيلي، منتهكاً وقف إطلاق النار ومخترقاً السيادة اللبنانية ومتنكراً لحقوق الإنسان ومتجاهلاً كل القوانين والاتفاقيات الدولية، ومتمادياً في إرهاب المدنيين العزل الباحثين عن لقمة عيشهم، والذين لا يشكلون خطراً على أمن إسرائيل ولا تهديداً لحياة جنودها، يفضح ادعاءاته في الحفاظ على أمنه والدفاع عن نفسه”.

وقال الاتحاد “نناشد من جديد القائد العام لليونيفيل وقيادة الجيش اللبناني وفخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء وعطوفة رئيس مجلس النواب، بالتدخل لدى السلطات الأمريكية والفرنسية لردع العدو والضغط عليه لتحييد المدنيين العزل، وعدم التعرض للمزارعين الآمنين، والكف عن إرهابهم وإيذائهم، ودفعهم إلى ترك أرزاقهم ومنازلهم وبلداتهم”.

