الكرملين: بوتين بحث مع لوكاشينكو هاتفياً بعض القضايا الدولية والطاقة

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية السبت مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، استعرضا خلالها بعض المسائل الدولية التي تهم الطرفين، بحسب ما أعلن مصدر بإدارة الكرملين.

وأضاف المصدر “تم خلال الاتصال كذلك تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا العملية للتعاون الثنائي، بما في ذلك في مجال الطاقة”.

وتابع المصدر “اتفق الرئيسان على إجراء المزيد من الاتصالات خلال قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي المقبلة في بيشكيك، والاجتماع التقليدي لزعماء رابطة الدول المستقلة في نهاية العام في بطرسبرغ”.

المصدر: روسيا اليوم