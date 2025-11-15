السبت   
   15 11 2025   
   24 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 21:40
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    الكرملين: بوتين بحث مع لوكاشينكو هاتفياً بعض القضايا الدولية والطاقة

      أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية السبت مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، استعرضا خلالها بعض المسائل الدولية التي تهم الطرفين، بحسب ما أعلن مصدر بإدارة الكرملين.

      وأضاف المصدر “تم خلال الاتصال كذلك تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا العملية للتعاون الثنائي، بما في ذلك في مجال الطاقة”.

      وتابع المصدر “اتفق الرئيسان على إجراء المزيد من الاتصالات خلال قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي المقبلة في بيشكيك، والاجتماع التقليدي لزعماء رابطة الدول المستقلة في نهاية العام في بطرسبرغ”.

      المصدر: روسيا اليوم

      مواضيع ذات صلة

      أوشاكوف: قمة روسية–أمريكية في بودابست ما زالت ممكنة رغم التأجيلات

      أوشاكوف: قمة روسية–أمريكية في بودابست ما زالت ممكنة رغم التأجيلات

      أوربان يؤكد بقاء قمة بوتين وترامب في بودابست مطروحة رغم التأجيل

      أوربان يؤكد بقاء قمة بوتين وترامب في بودابست مطروحة رغم التأجيل

      بوتين يصدر مرسوماً يمنح الجنسية الروسية لفئة جديدة من المقاتلين الأجانب

      بوتين يصدر مرسوماً يمنح الجنسية الروسية لفئة جديدة من المقاتلين الأجانب