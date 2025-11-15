السبت   
    دولي

    الجيش الكولومبي يقتل تسعة مسلحين قرب الحدود الفنزويلية

      قُتل تسعة أعضاء من جماعة مسلحة في عملية للجيش الكولومبي نُفذت في مقاطعة أراوكا الحدودية مع فنزويلا، وذلك في ظل تصاعد الضغوط الأميركية على بوغوتا لتعزيز إجراءات مكافحة تهريب المخدرات في المنطقة.

      ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر في وزارة الدفاع الكولومبية أن العملية التي جرت الجمعة أسفرت عن مقتل تسعة مسلحين، وسط توتر متزايد بسبب الانتشار العسكري الأميركي في منطقة البحر الكاريبي.

      وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الجيش الكولومبي مقتل 19 عضواً من جماعات منشقة عن القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) المنحلة، إثر ضربة نفذت في منطقة الأمازون، في أكبر عملية عسكرية من نوعها منذ تولي الرئيس اليساري غوستافو بيترو الحكم عام 2022.

      ويواجه الرئيس بيترو عقوبات أميركية بسبب اتهامات بتردده في استهداف العصابات المسلحة المتورطة في تهريب الكوكايين، فيما سحبت الولايات المتحدة صفة الشريك في مكافحة تهريب المخدرات عن كولومبيا، بحجة عدم بذل الحكومة جهوداً كافية للحد من إنتاج الكوكايين.

      وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد وصف نظيره الكولومبي بأنه “زعيم مخدرات”.

      المصدر: أ.ف.ب.

      ترامب يلمح لقرار بشأن فنزويلا وسط تصاعد الاستعدادات العسكرية الأميركية

      مادورو عن التصعيد الأميركي ضد بلاده: هل يريدون غزة أخرى في أميركا الجنوبية؟

      تحالف “ألبا” يحذر من أي اعتداء أميركي على فنزويلا: منطقة الكاريبي كلها ستضطرب

