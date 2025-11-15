السويد | ثلاثة قتلى في ستوكهولم جراء اصطدام حافلة بمحطة للركاب

قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب ثلاثة آخرون بعدما صدمت حافلة ركابا كانوا ينتظرون في محطة للحافلات في وسط ستوكهولم، وفق ما أعلنت الشرطة السويدية في حصيلة أولية.

وقالت الشرطة في بيان “قضى ثلاثة أشخاص في الحادث وتستمر عملية تحديد هوياتهم. نقل ثلاثة جرحى إلى المستشفى، اثنان منهم في سيارة إسعاف وثالث بوسيلة أخرى”.

وأظهرت لقطات نشرتها وسائل إعلام سويدية انتشارا كبيرا للشرطة وسيارات الإسعاف وآليات الطوارئ في الموقع، وبذل طواقم الإغاثة جهودا أسفل الحافلة ذات الطابقين لمساعدة أشخاص عالقين تحتها.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة ناديا نورتون،في تصريح إنّ سبب الحادث لم يتّضح بعد.

وأضافت “سيتعين على التحقيق تحديد ما حدث. من المبكر جدا الإدلاء بأي تصريحات ولا أريد التكهن بأي شيء”.

وأعلنت توقيف سائق الحافلة وفتح تحقيق في جريمة قتل عن غير عمد، في إجراء روتيني.

وقالت نورتون “يجب أن نستجوبه، ثم نرى هل سيُطلق سراحه أم يُحتجز”.

المصدر: وكالات