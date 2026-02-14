ألمانيا | ماكرون وكريسترسون يبحثان التعاون الأمني على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن

التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، برئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، لإجراء محادثات ثنائية على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الأمني والدفاعي بين بلديهما في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه أوروبا.

وركّزت المباحثات على تنسيق المواقف داخل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، إضافة إلى سبل دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز القدرات الدفاعية المشتركة.

كما تناول اللقاء ملفات الطاقة والهجرة والأمن السيبراني، إلى جانب مناقشة التطورات الدولية الراهنة وتداعياتها على القارة الأوروبية.

وأكد الطرفان أهمية مواصلة التنسيق السياسي وتبادل المعلومات لمواجهة التهديدات المشتركة، مشددين على ضرورة العمل الجماعي داخل الأطر الأوروبية لضمان أمن واستقرار القارة خلال المرحلة المقبلة.

المصدر: وكالة يونيوز