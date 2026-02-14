السبت   
   14 02 2026   
   25 شعبان 1447   
   بيروت 07:25
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    ألمانيا | ماكرون وكريسترسون يبحثان التعاون الأمني على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن

      التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، برئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، لإجراء محادثات ثنائية على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الأمني والدفاعي بين بلديهما في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه أوروبا.

      وركّزت المباحثات على تنسيق المواقف داخل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، إضافة إلى سبل دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز القدرات الدفاعية المشتركة.

      كما تناول اللقاء ملفات الطاقة والهجرة والأمن السيبراني، إلى جانب مناقشة التطورات الدولية الراهنة وتداعياتها على القارة الأوروبية.

      وأكد الطرفان أهمية مواصلة التنسيق السياسي وتبادل المعلومات لمواجهة التهديدات المشتركة، مشددين على ضرورة العمل الجماعي داخل الأطر الأوروبية لضمان أمن واستقرار القارة خلال المرحلة المقبلة.

      المصدر: وكالة يونيوز

      مواضيع ذات صلة

      ماكرون: انتقادات حرية التعبير في الاتحاد الأوروبي مفهوم “قديم ومرهق”

      ماكرون: انتقادات حرية التعبير في الاتحاد الأوروبي مفهوم “قديم ومرهق”

      ستارمر يدعو أوروبا إلى تقليل اعتمادها الدفاعي على الولايات المتحدة

      ستارمر يدعو أوروبا إلى تقليل اعتمادها الدفاعي على الولايات المتحدة

      رئيس مؤتمر ميونيخ للأمن: سأكون سعيدا بعودة روسيا إذا رغبت بالمشاركة

      رئيس مؤتمر ميونيخ للأمن: سأكون سعيدا بعودة روسيا إذا رغبت بالمشاركة