السويد ستسلم لأوكرانيا طائرات مقاتلة

أشارت صحيفة أفتونبلادت، إلى أن حكومة السويد تعتزم تسليم عدة طائرات مقاتلة من طراز Jas 39 C/D Gripen إلى أوكرانيا.

ونوهت الصحيفة بأنه في الوقت نفسه، ستبدأ المفاوضات بشأن بيع طائرات من طراز Jas 39E إضافية إلى كييف في المستقبل.

وبحسب معلومات الصحيفة، ستدفع أوكرانيا ثمن الطائرات المقاتلة من القرض المقدم لها من الاتحاد الأوروبي.

وطائرات “Jas 39 C/D Gripen” هي مقاتلات سويدية خفيفة الوزن ذات محرك واحد متعددة المهام، تصنعها شركة ساب.

ويبلغ ثمن الطائرة تقريبا من 30 إلى 60 مليون دولار لبعض النسخ ولا تزيد تكلفة تشغيلها عن 5000 دولار للساعة لذلك تعتبر من أرخص مقاتلات الجيل الرابع. وهذه المقاتلة تحمل 10 نقاط تعليق خارجية تستطيع حمل 7200 كلغم من الأسلحة.

