تحالف “ألبا” يحذر من أي اعتداء أميركي على فنزويلا: منطقة الكاريبي كلها ستضطرب

دان التحالف البوليفاري لشعوب أميركا اللاتينية، “ألبا”، “التصعيد الهجومي الأخير في التصريحات العدائية والاستفزازية الصادرة عن متحدثين باسم حكومة الولايات المتحدة” ضدّ فنزويلا.

ووصف التحالف أصحاب هذه التصريحات بأنّهم “شخصيات فقدت مصداقيتها، ولا تملك سلطةً أخلاقية، وتلجأ إلى الأكاذيب والحجج السخيفة لمحاولة فبركة سيناريو باتت شعوبنا تعرفه جيداً”.

وحذّر “ألبا” من أنّ منطقة الكاريبي بأكملها “ستدخل في حالة من الاضطراب غير المسبوق، إذا تجرأت الولايات المتحدة على الانتقال بعملياتها النفسية والإعلامية إلى تحرك عسكري عدواني متهور ضدّ فنزويلا”.

كما حذّر من أنّ أي محاولة لفرض القوة على دولة ذات سيادة “ستؤثر بصورة فورية على الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي لأميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي بأسرها”، مؤكداً ضرورة أنّ تظل المنطقة “منطقة سلام”.

وشدّد التحالف البوليفاري لشعوب أميركا اللاتينية على أنّ “ما تسعى له واشنطن اليوم ليس الدفاع عن المبادئ أو حماية أحد، بل هو إعادة تدوير الأجندة التدخلية المعتادة نفسها، والمترسخة في مبدأ مونرو”.

وأضاف أنّ هذه الأجندة مترسخةً أيضاً في “المراهنة على إحياء طبقة سياسية من الأوليغارشية، هزمها الشعب الفنزويلي ورفضتها المنطقة”، مؤكداً: “كما حدث في جميع المناسبات السابقة، فإنّهم يفشلون وسيفشلون مرةً أخرى”.

كذلك، أكد “ألبا” أنّ شعوب أميركا اللاتينية “لن تنخدع بالتهديدات الفارغة، ولا بالخطابات الحقيرة”، وأنّه “ينبغي ألا تهدد أي قوة السلام الإقليمي أو تستخف بوعي شعوبنا”.

وأبدى دعمه الكامل لشعب فنزويلا وحكومتها، ودان “هذه الحملة الجديدة من العدوان الإعلامي والتضليل، التي لا تعكس سوى الانحطاط السياسي للجهات التي تقف وراءها”.