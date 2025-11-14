السبت   
    دولي

    برلمانية فنزويلية: هدف واشنطن تغيير النظام في بلادنا والاستيلاء على الموارد الطبيعية

      اعتبرت رئيسة كتلة الحزب الاشتراكي الموحد الفنزويلي فالنتينا دياز، ان الولايات المتحدة تشن حربا هجينة ضد فنزويلا بذريعة مكافحة عصابات المخدرات بينما هدفها الرئيسي هو تغيير النظام والاستيلاء على الموارد الطبيعية في هذه الجمهورية.

      وقالت لوكالة نوفوستي، ان”الوضع في منطقة البحر الكاريبي يثير القلق، ونحن نواجه تهديدا علنيا وصريحا من جانب الولايات المتحدة، يمكن أن نطلق عليه تسمية الحرب الهجينة. الوضع حول سواحل فنزويلا في منطقة البحر الكاريبي هو صراع يجري ليس فقط بالوسائل العسكرية. إنها حرب الطروحات وحرب دعاية للسيطرة على قلوب وعقول الناس.” واضافت “بطبيعة الحال، فإن الهدف الرئيسي من كل هذا هو قبل كل شيء، تغيير السلطة في كاراكاس. نحن ندرك هذا الأمر تماما ونتصدى له، اضافة الى ان الاستيلاء على مواردنا الطبيعية، هو الهدف الرئيسي الذي تسعى الولايات المتحدة إلى تحقيقه. لا علاقة لكل ذلك بالحرب المزعومة ضد كارتيل المخدرات”.

