مقتل شخص بتبادل لإطلاق النار مع شرطة نيويورك

قُتل رجل مسلّح في نيويورك خلال تبادل لإطلاق النار مع شرطة المدينة، بعدما وجّه سلاحه نحو أشخاص في مبنى سكني ومتجر للوجبات الجاهزة، وهدّد بإطلاق النار داخل مستشفى، وفق ما أعلنت شرطة نيويورك.

وقال قائد الشرطة فيليب ريفيرا إن عناصر الشرطة نقلوا الرجل إلى المستشفى بواسطة مركبة شرطية حيث أُعلن لاحقاً عن وفاته، فيما نُقل عدد من رجال الشرطة إلى المستشفى لتقييم حالتهم الصحية.

وأوضحت الشرطة أن الحادث بدأ قرابة السابعة مساء في مصعد مبنى سكني بحي آبر إيست سايد في مانهاتن، عندما أخرج الرجل سلاحاً نارياً وصوّبه نحو شخص كان معه داخل المصعد.

وتوجّه الرجل بعد ذلك إلى متجر قريب للوجبات الجاهزة، حيث هدّد أحد العمال بالسلاح وطلب منه الاتصال برقم الطوارئ 911، مدّعياً أنه يعتزم التوجّه إلى مستشفى لإطلاق النار هناك.

وبحسب الشرطة، دخل الرجل بعد دقائق مركز ماونت سيناي الطبي لفترة وجيزة ثم غادر واضعاً سلاحه على الأرض، قبل أن يعود ويخبر ضابط شرطة يعمل في وظيفة أمنية مدفوعة بأنه يحمل سلاحاً نارياً.

وخرج الرجل لاحقاً إلى الشارع، حيث واجه عناصر شرطة داخل مركباتهم. وبحسب ريفيرا، أطلق الرجل النار فور خروج الشرطة من مركباتهم، ما دفعهم للرد وإصابته.

المصدر: مواقع اخبارية