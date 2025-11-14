الجمعة   
   14 11 2025   
   23 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 14:34
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    مقتل شخص بتبادل لإطلاق النار مع شرطة نيويورك

      قُتل رجل مسلّح في نيويورك خلال تبادل لإطلاق النار مع شرطة المدينة، بعدما وجّه سلاحه نحو أشخاص في مبنى سكني ومتجر للوجبات الجاهزة، وهدّد بإطلاق النار داخل مستشفى، وفق ما أعلنت شرطة نيويورك.

      وقال قائد الشرطة فيليب ريفيرا إن عناصر الشرطة نقلوا الرجل إلى المستشفى بواسطة مركبة شرطية حيث أُعلن لاحقاً عن وفاته، فيما نُقل عدد من رجال الشرطة إلى المستشفى لتقييم حالتهم الصحية.

      وأوضحت الشرطة أن الحادث بدأ قرابة السابعة مساء في مصعد مبنى سكني بحي آبر إيست سايد في مانهاتن، عندما أخرج الرجل سلاحاً نارياً وصوّبه نحو شخص كان معه داخل المصعد.

      وتوجّه الرجل بعد ذلك إلى متجر قريب للوجبات الجاهزة، حيث هدّد أحد العمال بالسلاح وطلب منه الاتصال برقم الطوارئ 911، مدّعياً أنه يعتزم التوجّه إلى مستشفى لإطلاق النار هناك.

      وبحسب الشرطة، دخل الرجل بعد دقائق مركز ماونت سيناي الطبي لفترة وجيزة ثم غادر واضعاً سلاحه على الأرض، قبل أن يعود ويخبر ضابط شرطة يعمل في وظيفة أمنية مدفوعة بأنه يحمل سلاحاً نارياً.

      وخرج الرجل لاحقاً إلى الشارع، حيث واجه عناصر شرطة داخل مركباتهم. وبحسب ريفيرا، أطلق الرجل النار فور خروج الشرطة من مركباتهم، ما دفعهم للرد وإصابته.

      المصدر: مواقع اخبارية

      مواضيع ذات صلة

      انفجار سيارة في نيويورك يصيب سبعة من رجال الإطفاء

      انفجار سيارة في نيويورك يصيب سبعة من رجال الإطفاء

      فوز ممداني بعمدة نيويورك يثير قلق الكيان الصهيوني ويبرز تحوّلات في الرأي العام الأميركي

      فوز ممداني بعمدة نيويورك يثير قلق الكيان الصهيوني ويبرز تحوّلات في الرأي العام الأميركي

      زهران ممداني يفوز بمنصب عمدة نيويورك رغم حملة ترامب واللوبي الصهيوني ضده

      زهران ممداني يفوز بمنصب عمدة نيويورك رغم حملة ترامب واللوبي الصهيوني ضده