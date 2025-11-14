الجمعة   
   14 11 2025   
   23 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 09:20
    دولي

    البيت الأبيض: ترامب سيحضر منتدى “دافوس” الاقتصادي لعام 2026

      أكد مسؤول في البيت الأبيض أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيشارك شخصيًا في منتدى “دافوس” الاقتصادي العالمي العام المقبل، بعد أن اقتصر حضوره في نسخة 2025 على كلمة عبر الفيديو، وسط نقاشات دولية متصاعدة حول التحديات الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد العالمي.

      ونقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر مطلعة أنّ ترامب سيحضر المنتدى برفقة وفد كبير، في إطار حضور أميركي موسّع يسعى إلى تعزيز دور واشنطن في صياغة النقاشات المتعلقة بالنمو العالمي، وأمن الطاقة، والاضطرابات في الأسواق.

      ويُشار إلى أنّ أعمال منتدى “دافوس” لعام 2025 كانت قد انطلقت في 20 كانون الثاني/يناير الماضي، بالتزامن مع يوم تنصيب ترامب، واستمرت أربعة أيام، قدّم خلالها الرئيس الأميركي كلمة مسجّلة تناولت رؤيته للمرحلة الاقتصادية المقبلة.

      المصدر: وكالات

