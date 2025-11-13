أبرزها أذربيجان وكازاخستان.. 25 دولة زودت الاحتلال بالنفط خلال العدوان على غزة

كشفت منظمة “أويل تشينج إنترناشونال” غير الحكومية، في تقرير صدر الخميس، أن 25 دولة قامت بتزويد الكيان الإسرائيلي بالنفط خلال الحرب الجارية في قطاع غزة، منددةً بنظام الطاقة الأحفورية الذي يزيد من حدة الأزمة المناخية، واصفة ما يجري بأنه يمثل “إبادة جماعية”.

وأشار التقرير، الذي نُشر على هامش مؤتمر الأطراف الثلاثين في البرازيل (كوب30)، إلى أن أذربيجان وكازاخستان كانتا المصدرين الرئيسيين، حيث وفرتا ما نسبته 70% من شحنات النفط الخام للكيان الإسرائيلي بين الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 2023 والأول من تشرين الأول/أكتوبر 2025.

وتصدرت روسيا، اليونان، والولايات المتحدة قائمة الدول المصدرة للمنتجات النفطية المكررة إلى الكيان الإسرائيلي، في حين تُعد الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي زودت الكيان بوقود “جاي بي-8” المخصص للطائرات العسكرية.

وأوضحت منظمة “أويل تشينج إنترناشونال” أن الدول التي زودت الكيان الإسرائيلي بالوقود خلال هذه الفترة قامت بذلك وهي على علم تام بفظائع الاحتلال، داعيةً إلى الاستغناء التدريجي عن الوقود الأحفوري.

وأضافت المنظمة أن “تواطؤ الدول المصدّرة للوقود جرى توثيقه في هذا التقرير لتحميلها المسؤولية، ويجب عليها الاعتراف بضلوعها في الإبادة الجماعية وإنهاء تواطئها”.

وقد أوكلت المنظمة دراسة التدفقات النفطية لشركة “داتا ديسك”، التي أحصت 323 شحنة خلال الفترة المذكورة، بإجمالي بلغ 21.2 مليون طن نفط.

وفي تطور قضائي، أصدرت محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز 2024 رأياً استشارياً خلص فيه إلى “عدم قانونية” احتلال الكيان الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بينما اتهمت لجنة أممية الكيان بارتكاب “إبادة جماعية” في قطاع غزة.

من جانبها، شددت أيرين بيتروباولي ـ الباحثة في حقوق الإنسان والشؤون الاقتصادية في المعهد البريطاني للقانون الدولي والمقارن ـ على التزام الدول بالامتثال للأمر المؤقت الصادر عن محكمة العدل الدولية، الرامي إلى “منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها”.

وأشارت في بيان لها إلى وجوب أخذ الدول في الاعتبار أن مساعدتها، وخصوصاً العسكرية، للكيان الإسرائيلي قد يجعلها عرضة لمخاطر التواطؤ في الإبادة الجماعية بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

المصدر: مواقع