اتحاد نقابات عمال الجنوب طالب بتعويض المتضررين من العدوان

استنكر الاتحاد العمالي لنقابات مستخدمي وحرفيي وعمال الجنوب في بيان، “العدوان الاسرائيلي وجرائمه المستمرة بحق لبنان واهله وعماله واقتصاده بحيث يواجه لبنان وشعبه المقاوم آلة العدو الاسرائيلي بكل شجاعة وصمود وتكاتف بين ابنائه الشرفاء”، ورأى أن “السلطة التي تتقاعس عن واجبها في حماية شعبها وتكتفي أحيانا وليس دائما ببيانات الشجب والاستنكار، تتحمل مسؤولية وطنية وأخلاقية مباشرة عن استمرار معاناة اللبنانيين وعن ترك الجنوب وأهله مكشوفي الظهر أمام العدوان، فلا يجوز أن يبقى أبناء الجنوب وحدهم في الميدان، فيما السلطة غارقة في حساباتها السياسية والاقتصادية المرتهنة والضيقة”.

وشدد على أن “استهداف المدنيين لن يكسر إرادة الصمود والمقاومة لدى شعبنا، بل سيزيده تمسكًا بخيار الدفاع عن الأرض والسيادة والكرامة الوطنية”، وطالب الحكومة “بالتعويض الفوري للمتضررين في الجنوب وفي كل لبنان جراء العدوان الإسرائيلي فعمال الجنوب يعيشون أوضاعاً معيشية واقتصادية صعبة بسبب الاعتداءات الإسرائيلية اليومية”.

ودعا “القوى الوطنية والنقابية والشعبية إلى رفع الصوت عاليًا في مواجهة العدوان، والضغط من أجل تحمّل الدولة لمسؤولياتها الوطنية الكاملة، والعمل على توفير كل أشكال الدعم لأهلنا الصامدين في الجنوب وللمؤسسات الخدماتية والإسعافية التي تدفع أثمانًا باهظة نتيجة هذا العدوان المستمر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام