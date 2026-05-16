السبت   
   16 05 2026   
   28 ذو القعدة 1447   
   بيروت 11:36
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    اتحاد نقابات عمال الجنوب طالب بتعويض المتضررين من العدوان

      استنكر الاتحاد العمالي لنقابات مستخدمي وحرفيي وعمال الجنوب في بيان، “العدوان الاسرائيلي وجرائمه المستمرة بحق لبنان واهله وعماله واقتصاده بحيث يواجه لبنان وشعبه المقاوم آلة العدو الاسرائيلي بكل شجاعة وصمود وتكاتف بين ابنائه الشرفاء”، ورأى أن “السلطة التي تتقاعس عن واجبها في حماية شعبها وتكتفي أحيانا وليس دائما ببيانات الشجب والاستنكار، تتحمل مسؤولية وطنية وأخلاقية مباشرة عن استمرار معاناة اللبنانيين وعن ترك الجنوب وأهله مكشوفي الظهر أمام العدوان، فلا يجوز أن يبقى أبناء الجنوب وحدهم في الميدان، فيما السلطة غارقة في حساباتها السياسية والاقتصادية المرتهنة والضيقة”.

      وشدد على أن “استهداف المدنيين لن يكسر إرادة الصمود والمقاومة لدى شعبنا، بل سيزيده تمسكًا بخيار الدفاع عن الأرض والسيادة والكرامة الوطنية”، وطالب الحكومة “بالتعويض الفوري للمتضررين في الجنوب وفي كل لبنان جراء العدوان الإسرائيلي فعمال الجنوب يعيشون أوضاعاً معيشية واقتصادية صعبة بسبب الاعتداءات الإسرائيلية اليومية”.

      ودعا “القوى الوطنية والنقابية والشعبية إلى رفع الصوت عاليًا في مواجهة العدوان، والضغط من أجل تحمّل الدولة لمسؤولياتها الوطنية الكاملة، والعمل على توفير كل أشكال الدعم لأهلنا الصامدين في الجنوب وللمؤسسات الخدماتية والإسعافية التي تدفع أثمانًا باهظة نتيجة هذا العدوان المستمر”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

      مواضيع ذات صلة

      إدارة واستثمار مرفأ بيروت: تجربة نظام صفارات الإنذار غدا

      إدارة واستثمار مرفأ بيروت: تجربة نظام صفارات الإنذار غدا

      مجلس الخدمة المدنية دعا للترشح للتعيين في رئاسة وعضوية هيئة الشراء العام

      مجلس الخدمة المدنية دعا للترشح للتعيين في رئاسة وعضوية هيئة الشراء العام

      باحث أميركي: مفاوضات ترامب بشأن لبنان تُضعف الدولة اللبنانية وتفتقر إلى الضمانات

      باحث أميركي: مفاوضات ترامب بشأن لبنان تُضعف الدولة اللبنانية وتفتقر إلى الضمانات