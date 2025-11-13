أوشاكوف: قمة روسية–أمريكية في بودابست ما زالت ممكنة رغم التأجيلات

أكد مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن عقد قمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في بودابست لا يزال واردًا، مشيرًا في تصريح لصحيفة “لايف” إلى أن اللقاء “ما زال ممكنًا، فلم لا؟”، دون الكشف عن مواعيد محتملة لعقدها.

وأشار أوشاكوف إلى أن التأجيل السابق لم يحسم إمكانية القمة، وأن موسكو وواشنطن مستعدتان للبدء في التحضيرات للقاء جديد، بعد إجراء ثامن اتصال هاتفي بين الرئيسين في 16 أكتوبر الماضي، استمر ساعتين ونصف الساعة.

وفي السياق ذاته، ذكر رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان أن القمة المقترحة “لا تزال مطروحة على جدول الأعمال رغم التعثر بسبب مسائل تتعلق بالأراضي”، لافتًا إلى أن اتفاقات إسطنبول عام 2022 كانت قادرة على إنهاء الصراع، “لكن الأنغلوساكسون دمروها”.

وكان الرئيس ترامب أعلن لاحقًا إلغاء اللقاء المخطط له، بينما وصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف القرار بأن القمة في هنغاريا “ليس لها معنى الآن”، وأكد أن بوتين يتفق مع هذا التقييم، في حين لم تُغلق موسكو الباب نهائيًا أمام إمكانية استئناف الحوار السياسي المباشر.

المصدر: وكالات