الاحتلال “الإسرائيلي” يواصل خرق وقف إطلاق النار بغزة ويستهدف مواقع مدنية

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، خروقاتها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مستهدفة مناطق متفرقة جنوب وشمال القطاع، في انتهاك شبه يومي للهدنة التي دخلت حيز التنفيذ منذ أكثر من شهر.

وأفادت المصادر الصحفية بأن الاحتلال نفذ عملية نسف شرقي مدينة خان يونس داخل الخط الأصفر، بالتزامن مع غارتين جويتين على المنطقة الشرقية للمدينة. كما استهدفت طائرات الاحتلال محيط مدرسة أحمد الشقيري في مدينة بيت لاهيا شمال القطاع.

وفي جنوب غزة، قصفت آليات الاحتلال مناطق الزنة شمال شرقي بلدة بني سهيلا، شرق خان يونس، وأطلقت نيرانها بكثافة في محيط منطقة الشاكوش شمال غرب رفح. كما أعلنت المصادر المحلية عن استمرار إطلاق النار شرق خان يونس، مستهدفة مواقع متفرقة.

وفي شرق مدينة غزة، أفادت المصادر بأن قوات الاحتلال نسفت مبانٍ في حي التفاح، في انتهاك واضح للهدنة ولقواعد القانون الدولي. تأتي هذه الاعتداءات بالتزامن مع استهداف الاحتلال من قالت المصادر إنهم أربعة مسلحين قرب موقع تفجير أنفاق في رفح، جنوب القطاع. وتؤكد هذه الخروقات المستمرة أن وقف إطلاق النار لا يزال هشاً، وسط استمرار الانتهاكات الإسرائيلية التي تهدد استقرار الوضع الإنساني والأمني في القطاع، وتفاقم معاناة السكان المدنيين الذين ما زالوا يعانون تبعات العدوان الأخير.

المصدر: وكالة شهاب