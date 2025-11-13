عناوين وأسرار الصحف اللبنانية ليوم الخميس 13-11-2025

أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الخميس 13-11-2025.

عناوين الصحف:

الأخبار

المقاومة تتمسك بـ”استراتيجية الغموض” وتُعلن استعدادها للحرب: قاسم أطلق “الإنذار الأول” للأصدقاء والأعداء

الجيش أبلغ “الميكانيزم” رفضه تفتيش بيوت الجنوبيّين | الحاكم ينفّذ طلب واشنطن: رقابة على كلّ ألف دولار

الكنيسة المارونية ترعى “مشروع تهجير” لأبنائها: “سوليدير” جديدة في الديمان!

الترسيم مع قبرص نكث بوعود لبنان لأنقرة: تركيا مستاءة من تجاهل مصالحها

جعجع ممتعض من أدوار متري

البناء

عون: الانتخابات في موعدها.. ولم نتسلم أي ردّ “إسرائيلي” على خيار التفاوض

الانتخابات العراقية: السوداني أولًا والتنسيقي بيضة القبان وغياب نواب التغيير

القاهرة وأنقرة: ربط القوّة الدولية والقرار الأممي حول غزّة بالدولة الفلسطينية

اللواء

عون ينتظر الردّ “الإسرائيلي” ويفترق عن منطق الحزب

وزير المال السوري يدعو اللبنانيين للاستثمار في بلاده.. والاحتلال يعرض بيع أراضٍ في الجنوب

حين تتحوَّل “الميكانيزم” إلى شاهد زور..!

التعظيم.. والأعظم في المسألة السورية

تحذير أميركي جدّي وقد يكون الأخير.. لبنان أمام واقع جديد

الديار

عون يفضح لبنانيين يُشوّهون صورة وطنهم في الخارج: يبخّون السمّ ولا يرحمون أنفسهم!

لبنان ينتظر ردّ “إسرائيل” على خيار “التفاوض”

الانتخابات في مهبّ الريح بعد استعار معركة “المغتربين”

الجمهورية

عون: طرحنا التفاوض وننتظر الردّ

لوجاندر تبحث التهدئة مع الرؤساء الثلاثة

صراع تعديلات متصادمة على حلبة الانتخابات

عون: مشكلتنا بمَن يبخّ السمّ.. بري: لتقم “الميكانيزم” بدورها

قراءتان متناقضتان بين واشنطن وحزب الله

النهار

مافيا المولّدات: تجاهل القرّارَات الرسمية

لبنان يتحضّر لزيارة البابا

تصاعد المخاوف الأممية والفرنسية على لبنان

إطارات السيارات: ضرورة تغييرها واعتماد معايير

أسرار الصحف:

البناء

تجري جهة علمية بحثية دراسة حول العناصر التي تجعل الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع عنواناً لاحتفالية مستمرة عربياً ودولياً، بالرغم من عدم اكتمال شرعيته بانتخابات ديمقراطية، وبالرغم من ما رافق سنة حكمه الأولى من أحداث خطيرة تورّطت فيها أجهزة حكمه مثل مجازر الساحل والسويداء، وبالرغم من تعامله مع المسألة الوطنية التي تعني الموقف من الاحتلال والتدخل الأجنبي بما يثير تساؤلات كبيرة مثل قبول الأميركي والتركي والتهاون مع الإسرائيلي؛ وتقول إن البحث يشير إلى أن السبب لا يعود إلى الطابع الإسلامي للحكم الجديد في سورية فقد سبق أن وصل أهم تنظيم إسلامي في العالم هو الإخوان المسلمين إلى حكم أكبر وأهم بلد عربي هو مصر ووصل الحكم بعد ثورة شعبية سلمية وانتخابات شرعية وحاول التصرف بتوازن مع الحضور الأجنبي، ورغم ذلك لم يحظ باحتفالية كالتي تنظم إعلامياً وسياسياً للاحتفال بالشرع، وتقول إنها وجدت أن أميركا و”إسرائيل” لم تجدا في حكم الإخوان بالمقارنة مع الشرع الموقف المطلوب في العلاقة مع إيران وحركة حماس وحزب الله بعكس الشرع الذي حظي بالمناسبة بدعم حكم الإخوان في مصر ولذلك حيث تسير أميركا و”إسرائيل” يسير كثيرون في المنطقة والعالم وفي السياسة والإعلام.

يتعرّض قائد الجيش اللبناني لحملة إساءات منظمة يقف وراءها نواب التغيير بسبب مواقفه من الاحتلال ودعوته لتعليق عملية حصر السلاح جنوب الليطاني إلى حين توقف الاعتداءات الإسرائيلية، بعدما كان موقف هؤلاء النواب خلال سنوات وشهور يقوم على تنظيم الهجوم على المقاومة عبر الدعوة للاعتماد على الجيش اللبناني بما طرح سؤالاً عما إذا كان محرّك مواقف هؤلاء النواب هو مفهوم معين للسيادة مختلف مع مفهوم المقاومة أم أن المحرّك هو شيء آخر إلى حد يثير الريبة من التماهي بالانزعاج من كل ما يزعج “إسرائيل”؟

النهار

بدا مستغربا استدعاء رئيس جمعية “جاد” (شبيبة ضد المخدرات) جوزف حواط للتحقيق معه في قوله عبر الاعلام ان تواطؤا امنيا وقضائيا يحمي تجار المخدرات في حين توزع عشرات التهم يوميا الى جهات قضائية وامنية من قيادات حزبية من دون اي ردة فعل رسمية

تستمر مواكب سيارات بزجاج داكن في اعتماد صفارات الانذار وتجاوز سيارات المارة من دون حسيب او رقيب ومن دون التأكد من هوية اصحاب الموقع وما اذا كان يجوز لهم اي استثناء لأسباب أمنية.

يعترض ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي على مؤسسات المياه الرسمية التي تريد ان تجبي الفواتير من دون توفير المياه.

لاحظ ان احد المسؤولين الامنيين يتجول من دون مرافقة خصوصا عندما يكون في حالته المدنية او يمارس الرياضة.

اللواء

أبلغ وزير من دولة كبرى غير مدني مسؤولين عسكريين كبار في دولة مشرقية أنه من غير المسموح التعرُّض للوحدات الأميركية المنتشرة في بلدان الشرق الأدنى.

يخشى مرجع لبناني من أن يؤثر الخلاف الرئاسي الأميركي – الفرنسي على التعاون في ما خص احترام خصوصية لبنان، وفقاً لرؤية الإليزيه!

