السوداني: المرحلة المقبلة تستهدف تشكيل حكومة جديدة وتمثيل برامج وطنيةو”الإعمار والتنمية” في الصدارة

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن المرحلة المقبلة تستهدف بلورة حكومة جديدة قادرة على تمثيل البرامج الوطنية، مشدداً على ضرورة احترام إرادة الناخبين وتقديم مصلحة البلد على أي اعتبار.

وفي كلمة له بمناسبة إعلان النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية، أشاد السوداني بجهود المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ودور المرجعية الدينية العليا في توجيه العملية الانتخابية وإنجاحها، داعياً القوى السياسية كافة إلى الانفتاح والتعاون لصالح العراق، موضحاً أن “الإعمار والتنمية منفتح على جميع الأطراف دون استثناء”.

وفي تدوينة له على منصة “أكس”، قال السوداني: “ائتلافنا (الإعمار والتنمية) أولاً لأننا نؤمن أن العراق أولاً. وسيبقى أولاً بهمة أبنائه المخلصين. شكراً لأبناء شعبنا لمؤازرتهم مسيرة العمل والبناء والإنجاز”.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن العملية جرت بانسيابية عالية، مؤكدة أن عمليات العد والفرز اليدوي تطابقت بنسبة 100% مع الفرز الإلكتروني، كما شددت المفوضية على حياديتها ومهنيتها في التعامل مع جميع المرشحين، ووقوفها على مسافة واحدة من جميع الأطراف.

المصدر: موقع المنار