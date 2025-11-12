انطلاق أعمال القمة الإنسانية الدولية من أجل غزة في إسطنبول بمشاركة 30 دولة و350 مؤسسة إغاثية

تتواصل، اليوم الأربعاء في مدينة إسطنبول، أعمال القمة الإنسانية الدولية من أجل غزة، التي ينظمها وقف الديانة التركي، بمشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة و350 مؤسسة وجمعية إغاثية.

وكانت فعاليات القمة قد افتُتحت أمس الثلاثاء بعرض يوثّق حجم الدمار الذي خلفه العدوان على القطاع، حيث دعا مدير عام شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا، في كلمة مسجّلة، إلى “تكاتف حقيقي يعيد الحياة والكرامة إلى غزة”. فيما أكد المنسق العام لقوافل “أميال من الابتسامات” عصام يوسف أن الهدف من القمة هو “إطلاق مبادرات لتسهيل المساعدات وفتح الممرات الآمنة”، بينما شدّد رئيس “منظمة علماء بلا حدود” جياد سليمان على أن “إعادة إعمار غزة تبدأ ببناء الإنسان قبل الحجر”.

من جانبه، عرض رئيس الهيئة الخيرية الهاشمية حسين الشبلي أرقامًا توثّق حجم المأساة، مؤكداً أن غزة تواجه “كارثة إنسانية جعلت الماء والغذاء والدواء شبه معدوم”.

وفي السياق ذاته، أكد مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان أن “الكيان الإسرائيلي لن يكسر إرادة أهل غزة”، مشيدًا بالدور التركي في دعم الشعب الفلسطيني. فيما شدد رئيس الشؤون الدينية في تركيا، في برقية خاصة، على أن بلاده “تقف دائماً مع المظلومين”، مبرزًا أن وقف الديانة التركي قدّم خلال العامين الماضيين أكثر من 1100 شاحنة مساعدات استفاد منها نحو 9 ملايين شخص.

وافتتحت القمة بكلمة نائب رئيس الشؤون الدينية التركية عثمان شاهين، الذي اعتبر أن القمة تمثل “تجسيداً لعزة الإنسانية ووعي الأخوة والضمير المشترك للأمة الإسلامية”. وأكد شاهين أن الملايين في غزة بحاجة ماسة إلى المأوى والرعاية الطبية، وأن مئات الآلاف من النساء والأطفال يعانون من صدمات نفسية خطيرة.

من جهته، قال السفير محمد غولوغلو، منسق المساعدات الإنسانية الخاصة بفلسطين ونائب رئيس الهلال الأحمر التركي، إن “أزمة غزة ليست كارثة طبيعية، بل أزمة من صنع الإنسان”، مشددًا على أن “كل رقم نذكره هو روح وحياة يجب ألا تُنسى”.

وتناقش القمة، التي تستمر يومين، ملفات التعليم والصحة والإغاثة وحماية المرأة والطفل، إضافة إلى إطلاق مبادرات لإعادة الإعمار، والتحالف الأكاديمي لدعم التعليم في غزة، قبل أن تختتم بجلسة عامة لإعلان التوصيات النهائية.

