أستراليا وإندونيسيا تتفقان على توقيع معاهدة أمنية جديدة لتعزيز التعاون العسكري

اتفقت أستراليا وإندونيسيا على توقيع معاهدة أمنية جديدة تنص على تعاون عسكري وثيق بين البلدين، وذلك كما أعلن زعيما البلدين عقب محادثات جرت في سيدني، الأربعاء.

وتسعى كانبيرا إلى تعزيز قدراتها الدفاعية في مواجهة الصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، من خلال توطيد شراكتها مع الولايات المتحدة ودول المنطقة.

في المقابل، تعتمد جاكرتا نهجًا أكثر حيادية في علاقاتها، في محاولة لموازنة علاقاتها مع بكين والحفاظ على مسافة من واشنطن.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو في قاعدة بحرية في سيدني: “اختتمنا للتو مفاوضات جوهرية بشأن معاهدة ثنائية جديدة حول أمننا المشترك”.

وأكد أن “هذه المعاهدة تعكس إقرار بلدينا بأن أفضل وسيلة لضمان السلام والاستقرار الإقليميين هي التعاون المشترك”.

وأعرب ألبانيزي عن أمله في زيارة إندونيسيا العام المقبل لتوقيع المعاهدة رسميًا، موضحًا أن الاتفاق الجديد يستند إلى اتفاقية دفاعية أبرمت بين الجانبين في عام 2024، وتتضمن تعاونًا وثيقًا لمواجهة التهديدات الإقليمية وإجراء تدريبات عسكرية مشتركة، فضلاً عن إمكانية نشر قوات مشتركة في كلا البلدين.

وشهدت الفترة الماضية تدريبات عسكرية جمعت آلاف الجنود من القوات الإندونيسية والأسترالية في شرق جزيرة جاوا عقب توقيع الاتفاقية الدفاعية الأخيرة.

وأوضح ألبانيزي أنه بموجب المعاهدة الجديدة “يلتزم البلدان بالتشاور المنتظم على مستوى القادة والوزراء بخصوص المسائل الأمنية”.

كما نصت المعاهدة على تسهيل عمليات التشاور السريع واتخاذ التدابير المشتركة أو المنفردة في حال مواجهة أحد البلدين أي تهديدات تمس أمنه.

بدوره، أشاد الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو بالاتفاقية، مشيرًا إلى أهمية التعاون الدفاعي والأمني، قائلاً: “لا يمكن اختيار الجيران، لا سيما بالنسبة لدول مثلنا، والجيران الجيدون يدعمون بعضهم البعض في الأوقات الصعبة”.

وتسعى أستراليا إلى تعزيز علاقاتها مع إندونيسيا ودول جزر المحيط الهادئ في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والتنافس بين الصين والولايات المتحدة.

ففي أغسطس/آب الماضي، شاركت أستراليا في تدريبات عسكرية مشتركة مع إندونيسيا والولايات المتحدة ودول أخرى من الحلفاء، كما وقعت في سبتمبر/أيلول اتفاقية دفاعية مع بابوا غينيا الجديدة تتضمن التزامًا متبادلاً بالدفاع المشترك في مواجهة الهجمات المسلحة أو “التهديدات الجديدة” التي تمس أمن البلدين.

المصدر: أ.ف.ب.