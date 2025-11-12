حاكم كاليفورنيا يشن هجوماً عنيفاً على ترامب: الانسحاب من اتفاق باريس فظيع ومضاعفة الغباء

هاجم حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشدة، منتقداً سياسات الحكومة الفيدرالية في مجال الطاقة والمناخ، وخصوصاً الانسحاب الثاني للولايات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ.

وقال نيوسوم أمس الثلاثاء خلال تواجده في مدينة بيليم البرازيلية التي تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ: “دونالد ترامب يضاعف الغباء”، مضيفاً أن الانسحاب الأميركي من الاتفاقات مرتين بدلاً من مرة واحدة يعد “أمراً فظيعاً”.

وأكد الحاكم الديموقراطي، المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة 2028، أن رئيساً ديموقراطياً سيعيد الولايات المتحدة إلى اتفاق باريس “دون تردد”، معتبرًا أن الالتزام بالاتفاقية مسألة أخلاقية وضرورة اقتصادية.

وخلال زيارته، عقد نيوسوم اجتماعات رفيعة المستوى مع قادة محليين ودوليين، مشيداً بما حققته ولاية كاليفورنيا من نجاحات في مجال الطاقة النظيفة، حيث تحقق الكهرباء فيها “100% خالية من الوقود الأحفوري”، معتبرة نموذجاً يحتذى به.

كما أعرب خبراء ودبلوماسيون عن قلقهم من غياب الوفد الأميركي عن المؤتمر، لكنهم أكدوا أن ذلك لن يعرّض المفاوضات للخطر على المدى القصير، مشددين على أهمية مشاركة الولايات المتحدة على المدى الطويل نظراً لدورها الكبير في انبعاثات الغازات الدفيئة.

ويُذكر أن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس سيدخل حيز التنفيذ في كانون الثاني/يناير 2026، بينما ستظل البلاد عضواً في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.

المصدر: وكالات