العراق | المسؤولون يعلنون نجاح العملية الانتخابية

قالت المتحدثة باسم المفوضية العليا للانتخابات في العراق في تصريح بعد اغلاق صناديق الاقتراع في العراق ان العملية الانتخابية تكللت بالنجاح.

واضافت: لم نسجل أي خروق فنية خلال عملية التصويت، والمفوضية في طور إكمال إجراءاتها الخاصة بعمليات العدّ والفرز اليدوي ومطابقتها مع النتائج الإلكترونية.

الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد أكد ضرورة احترام نتائج الانتخابات والعمل بروح الوطنية والمصلحة العليا لتشكيل مجلس نواب وحكومة تعكس الإرادة الحقيقية للعراقيين، وقال: نُبارك للعراقيين إنجاز الاستحقاق الانتخابي المهم.



رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قال ان العراقيين عبروا من خلال الانتخابات التشريعية عن رغبتهم في استمرار نهج بناء الدولة وترسيخ النظام الديمقراطي المُعبِّر عن إرادتهم الدستورية الحرة. واضاف: أوفينا بواحد من أبرز التزاماتنا ضمن المواقيت الدستورية والاستحقاقات الواجبة.

من جهته اعتبر رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني ان نجاح الانتخابات التشريعية هو انتصارٌ للإرادة الشعبية ورسالة أمل بمستقبل أفضل للعراق.

المصدر: وكالات