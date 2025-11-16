الأحد   
   16 11 2025   
   25 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 17:37
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    المفوضية العليا للانتخابات في العراق تحسم ما تبقى من المحطات وتترقب إعلان النتائج النهائية

      أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، عن حسمها ما تبقى من المحطات الانتخابية، متوقعة إعلان النتائج النهائية اليوم أو غدًا.

      وقالت الناطقة الإعلامية للمفوضية، جمانة الغلاي، في بيان رسمي: “المفوضية حسمت ما تبقّى من المحطات وتم احتساب أصواتها، وجاءت جميع النتائج مطابقة بنسبة 100% مع العدّ والفرز اليدوي”.

      وأضافت أن المفوضية شرعت اليوم في احتساب المقاعد، بما في ذلك مقاعد كوتا النساء والأقليات، كما بدأت مكاتب المحافظات الانتخابية في تزويد التحالفات والأحزاب والمرشحين بشرائط النتائج.

      وأشارت إلى أنه من المرجح أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية اليوم أو غدًا، مضيفة أنه بعد الإعلان وبقرار من مجلس المفوضين، ستفتح المفوضية باب الطعون لمدة ثلاثة أيام تبدأ من اليوم التالي للنشر في الموقع الرسمي للمفوضية.

      المصدر: واع

      مواضيع ذات صلة

      العلامة الخطيب يهنئ الحكومة والشعب العراقي بإنجاز الإنتخابات

      العلامة الخطيب يهنئ الحكومة والشعب العراقي بإنجاز الإنتخابات

      عراقجي يهنئ بنجاح الانتخابات العراقية ويؤكد تطلع إيران لتعزيز العلاقات الثنائية

      عراقجي يهنئ بنجاح الانتخابات العراقية ويؤكد تطلع إيران لتعزيز العلاقات الثنائية

      فيديوغراف | انتخابات العراق تفرز برلماناً جديداً… وتحالف “الإعمار والتنمية” يتصدر المشهد

      فيديوغراف | انتخابات العراق تفرز برلماناً جديداً… وتحالف “الإعمار والتنمية” يتصدر المشهد