المفوضية العليا للانتخابات في العراق تحسم ما تبقى من المحطات وتترقب إعلان النتائج النهائية

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، عن حسمها ما تبقى من المحطات الانتخابية، متوقعة إعلان النتائج النهائية اليوم أو غدًا.

وقالت الناطقة الإعلامية للمفوضية، جمانة الغلاي، في بيان رسمي: “المفوضية حسمت ما تبقّى من المحطات وتم احتساب أصواتها، وجاءت جميع النتائج مطابقة بنسبة 100% مع العدّ والفرز اليدوي”.

وأضافت أن المفوضية شرعت اليوم في احتساب المقاعد، بما في ذلك مقاعد كوتا النساء والأقليات، كما بدأت مكاتب المحافظات الانتخابية في تزويد التحالفات والأحزاب والمرشحين بشرائط النتائج.

وأشارت إلى أنه من المرجح أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية اليوم أو غدًا، مضيفة أنه بعد الإعلان وبقرار من مجلس المفوضين، ستفتح المفوضية باب الطعون لمدة ثلاثة أيام تبدأ من اليوم التالي للنشر في الموقع الرسمي للمفوضية.

المصدر: واع