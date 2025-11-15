العلامة الخطيب يهنئ الحكومة والشعب العراقي بإنجاز الإنتخابات

وجه نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب رسالة الى الحكومة والشعب العراقي، مهنئا بإنجاز الانتخابات التشريعية في أجواء ديموقراطية هادئة وسليمة.

وقال العلامة الخطيب في رسالته “إننا نأمل أن تشكل هذه الانتخابات عامل استقرار للعراق الشقيق وشعبه الأبي الذي عانى طويلا من المؤامرات والحروب ،وأن تشجع على استمرار مسيرة التنمية في البلاد” .

أضاف: إن العراق يشكل موقعا بالغ الأهمية في المنطقة ،وإن استقراره ينعكس على العالم العربي والإسلامي، ولذلك نأمل أن يتمكن المسؤولون العراقيون من تشكيل الحكومة الجديدة في أسرع وقت ممكن، وأن تتمكن هذه الحكومة من مواجهة التحديات المصيرية على كل الصعد السياسية والإقتصادية والإجتماعية.

وختم العلامة الخطيب: إننا نراهن على دور العراق في هذه المنطقة المثقلة بالهموم ،وأن يستمر العراق في مساندة لبنان الشقيق، وهو لم يقصر سابقا في هذا المجال، وأن يستمر في دعم الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة، وأن يكون دوره فاعلا في المنظومة العربية والإسلامية.

المصدر: موقع المنار