اتصال بين بزشكيان والسوداني أكد الحرص على التعاون الثنائي

وصف الرئيس الايراني مسعود بزشكيان في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، إجراء الانتخابات البرلمانية الأخيرة في هذا البلد بشكل رائع وسلمي بأنه إنجاز قيّم ومصدر لتعزيز مصداقية وعظمة الشعب العراقي الصديق والشقيق.

كما هنأ بزشكيان السوداني على فوزه في هذه الانتخابات، وأضاف: آمل أن تشهد الفترة المقبلة تطوّرًا في العلاقات والتعاون بينهما في جميع المجالات، بشكل أوثق وأعمق من ذي قبل.

وفي ردّه، أعرب رئيس الوزراء العراقي عن تقديره للمكالمة الهاتفية والتهاني الأخوية من الرئيس الايراني، واعتبرها دليلًا على عمق العلاقات الصادقة وحرص الأشقاء الإيرانيين على سعادة الشعب العراقي ونجاحه، وقال: هذه هي الانتخابات السادسة بعد تغيير النظام السياسي العراقي عام ٢٠٠٣، وكانت انتخابات شفافة وسلمية وناجحة في جميع أنحاء العراق.

واعتبر محمد شياع السوداني أن أهم إنجاز لهذه الانتخابات هو أعلى مستوى من المشاركة الشعبية منذ عام ٢٠١٥، ودليل على ازدياد الثقة بالنظام السياسي العراقي، وقال: في هذه الانتخابات، أثبت الشعب العراقي مرة أخرى التزامه بالتجربة والنظام الديمقراطي الذي حققه. ونأمل أن يكون لنتائج هذه الانتخابات أثر بنّاء على استمرار مسيرة البناء والتقدم في العراق خلال السنوات الأخيرة.

وأكد رئيس الوزراء العراقي أننا سنواصل خلال الفترة المقبلة السعي لرفع مستوى العلاقات وتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي مع أشقائنا الإيرانيين في كافة المجالات.

المصدر: وكالة مهر