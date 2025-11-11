الثلاثاء   
    لبنان

    الرئيس بري أوعز لكشافة الرسالة المؤازرة في عمليات إخماد الحرائق في الجنوب واقليم الخروب


      استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، حاكم مصرف لبنان كريم سعيد حيث تناول اللقاء عرض للاوضاع العامة لاسيما المالية منها” .

      واستقبل بري النائب ميشال المر حيث تم البحث في آخر التطورات والمستجدات السياسية وشؤونا تشريعية .

      متابعة مستجدات الحرائق

      على صعيد آخر، تابع رئيس مجلس النواب نبيه بري ،الكارثة البيئية الناجمة عن إستمرار إندلاع الحرائق في المناطق الحرجية لاسيما في غابة بكاسين والريحان وإقليمي الخروب والتفاح ومناطق عدة من الجنوب اللبناني، وفي هذا الإطار أعطى توجيهاته لجهاز الإطفاء التابع للدفاع المدني في كشافة الرسالة الإسلامية الى إستنفار كافة آلياته المخصصة للاطفاء وطاقاته البشرية والتطوعية من كافة المناطق ووضعها في تصرف المجالس البلدية في تلك المناطق والمؤازرة في عمليات إخماد النيران لا سيما في إقليم الخروب وغابة بكاسين التي تمثل واحدة من أهم الثروات الوطنية والبيئية في لبنان والمنطقة ، وتنسيق خطط التحرك مع الأجهزة الرسمية المعنية”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

