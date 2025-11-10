“وول ستريت جورنال”: تحقيق ألماني يشير إلى تورط أوكرانيا في تفجيرات “نورد ستريم”

كشف تحقيق ألماني، وفق ما نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال”، عن احتمال تورط أوكرانيا في استهداف خطوط أنابيب الغاز “نورد ستريم” في بحر البلطيق، في حادث أدى إلى توقف جزء من الإمدادات الروسية لأوروبا.

وأشار التقرير إلى أن فريق التحقيق الألماني عمل على مدار ثلاث سنوات لتجميع الأدلة، بما في ذلك تتبع غواصين وموظفين أوكرانيين مشتبه بهم، وخلص إلى تحميل أوكرانيا مسؤولية التفجيرات، مع الإشارة إلى أن بعض المشتبه بهم كانوا موجودين في بولندا وإيطاليا، حيث جرى توقيف أحدهم.

ولفت التحقيق إلى أن قضية التسليم القضائي للمشتبه به الأوكراني إلى ألمانيا ستبت فيها السلطات الإيطالية قريباً، ما قد يضاعف الضغوط السياسية على برلين ويزيد من التدقيق العام لدور أوكرانيا.

وتأتي نتائج التحقيق في وقت يظل الدعم الغربي لكييف محل نقاش داخلي في ألمانيا، وسط تحذيرات من آثار التفجيرات على أسعار الطاقة والتوترات الدبلوماسية المحتملة.

يُذكر أن خطوط “نورد ستريم” كانت تنقل الغاز الروسي مباشرة إلى أوروبا، لكن التفجيرات في سبتمبر 2022 أنهت الجدل حول تشغيل خط “نورد ستريم 2″، بينما تتواصل المناقشات حول مسؤولية الحادث بين عدة دول، مع اتهامات متبادلة بين موسكو والغرب.

المصدر: وكالات