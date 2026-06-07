ألمانيا | وزير الدفاع الألماني يؤكد أهمية تعزيز الروابط بين الجيش والمجتمع الألماني لمواجهة التحولات الأمنية

أكد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن “يوم القوات المسلحة” يمثل أداة قيّمة لإعادة بناء علاقة أقوى وأكثر انفتاحاً بين المجتمع والجيش، واصفاً منتسبي المؤسسة العسكرية بأنهم “مواطنون يرتدون الزي العسكري”.

وجاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته في الفعالية السنوية بجامعة الجيش بالقرب من ميونيخ، والتي تضمنت عروضاً ميدانية ومراسم ترقية لعدد من الضباط والجنود.

وأشار بيستوريوس في كلمته إلى أن التفاعل المباشر يسهم في تعزيز التفاهم المشترك، لاسيما في ظل تراجع فرص التواصل الاجتماعي مع القوات في السنوات الماضية.

وربط بيستوريوس بين زيادة الاهتمام الشعبي بالجيش والتحولات في الوضع الأمني الإقليمي، مشبهاً دور القوات المسلحة برجال الإطفاء الذين تظهر أهميتهم القصوى وقت الأزمات.

وصرح وزير الدفاع قائلاً: “يضمن الجيش الألماني، إذا أحسنا التصرف وكان الردع فعالاً وذا مصداقية، أننا سنظل قادرين على العيش في أمان وحرية لسنوات طويلة”.

وأضاف مخاطباً الخريجين الجدد أن قرارهم بالانضمام للمؤسسة العسكرية جاء في توقيت شكلت فيه الحرب الروسية على أوكرانيا نقطة تحول تاريخية في أوروبا.

وفي سياق حديثه عن الميزانيات العسكرية، عبر بيستوريوس عن رغبته الشخصية في العيش بعالم مسالم يخلو من الإنفاق الدفاعي، مستدركاً أن الواقع يفرض معادلة مختلفة لحماية الديمقراطية.

وأوضح الوزير رؤيته قائلاً: “كما نختبر نحن والأوكرانيون بمرارة بالغة الآن، فإن الاستعداد للدفاع يهدف أساساً لردع أي طرف عن محاولة شن هجوم”.

واختتم بالإشارة إلى أن هذه الإجراءات، رغم قلق بعض المنتقدين، أصبحت تحظى بتفهم واسع نظراً لضرورتها الاستراتيجية في الوقت الراهن.

المصدر: وكالة يونيوز