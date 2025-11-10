بنما تعلن توقيف مشتبه به في فنزويلا على صلة بتفجير طائرة عام 1994

أعلنت السلطات البنمية توقيف المشتبه به في تنفيذ الهجوم الذي أسقط طائرة مدنية في بنما عام 1994، وكان على متنها نحو عشرين شخصاً معظمهم من اليهود.

وقالت شرطة بنما في بيان، إن الإنتربول في العاصمة البنمية تلقى تأكيداً من نظيره في كاراكاس باعتقال المواطن الفنزويلي علي زكي حاج جليل في جزيرة مارغريتا بولاية نويفا إسبارتا الفنزويلية، مشيرةً إلى أنّ التنسيق جارٍ لبدء إجراءات تسليمه إلى بنما.

ووفق البيان، فإنّ الطائرة التابعة لشركة “ألاس تشيريكاناس” انفجرت في 19 تموز/يوليو 1994 بعد دقائق من إقلاعها من مطار كولون الدولي شمال البلاد، ما أدى إلى مقتل 21 شخصاً بينهم 13 رجل أعمال يهودياً، في ما اعتُبر أسوأ هجوم في تاريخ بنما.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية البنمية بدء سلسلة إجراءات دبلوماسية وقضائية لضمان مثول الموقوف أمام العدالة في البلاد.

يُذكر أنّ الولايات المتحدة كانت قد عرضت عام 1995 مكافأة بقيمة مليوني دولار مقابل أي معلومات تقود إلى كشف ملابسات الهجوم، مشيرةً في تقاريرها إلى احتمال تورط “حزب الله” اللبناني فيه.

ولسنوات، تباينت الفرضيات حول دوافع التفجير بين احتمال تصفية حسابات تتعلق بتهريب المخدرات أو عمل معادٍ لليهود، قبل أن تكتسب القضية زخماً جديداً عام 2018 حين أعادت السلطات البنمية فتح التحقيق بناءً على معطيات جديدة تلقتها من إسرائيل، التي وصفت العملية بـ”الهجوم الإرهابي”.

المصدر: وكالات