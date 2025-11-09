اللجنة الأمنية العليا: العملية الانتخابية الحالية هي الأفضل أمنياً وفنياً وإدارياً في تاريخ الانتخابات العراقية

أكد رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، الفريق الأول الركن قيس المحمداوي، أن عملية التصويت الخاص في الانتخابات الجارية تمت بانضباط عالٍ وبالتنسيق الكامل مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مشيداً بأداء القوات الأمنية التي نفذت واجبها باحترافية وكانت على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

وخلال مؤتمر صحفي، شدد المحمداوي على أن العملية الانتخابية الحالية “تُعد الأفضل من الناحية الأمنية والفنية والإدارية”، مشيراً إلى أن التصويت الخاص سارت بانسيابية تامة ودون تسجيل أي خروقات أو مشكلات تُذكر. وأوضح أن عمليات التصويت تمت دون غلق الشوارع أو المنافذ أو المطارات، ما يعكس درجة الوعي والانضباط العالي لدى المنتسبين المشاركين في العملية الانتخابية.

وأضاف المحمداوي أن للعمليات المشتركة دوراً محورياً في تأمين المراكز الانتخابية وحماية سير العملية، إلى جانب مسؤولية نقل عصا الذاكرة الخاصة بنتائج التصويت الخاص بتنسيق مع المفوضية، مبيناً أن النتائج الأولية ستُسلّم للكيانات السياسية بينما ستُعلن النتائج النهائية بالتزامن مع التصويت العام.

وبيّن أن “عصا الذاكرة الخاصة بالتصويت العام سيتم نقلها إلى المركز الوطني بواسطة طيران الجيش لضمان السرية والدقة في العملية، كما سيقوم الطيران بنقل المواد اللوجستية إلى مراكز المدن”.

وأوضح أن “الذين لم يظهر اسمهم ضمن سجلات التصويت الخاص هم من التعيينات الجديدة أو العاملين بالعقود أو من لم يحدّث بياناته، وسيُسمح لهم بالتصويت غداً ضمن التصويت العام”. وشدد على أن المنتسبين أدلوا بأصواتهم بحرية مطلقة ودون أي ضغط من المسؤولين.

واختتم رئيس اللجنة الأمنية العليا بالقول: “العمل الأمني خلال هذه المرحلة هو الأفضل مقارنة بجميع الدورات الانتخابية السابقة، والقوات الأمنية تعمل بروح وطنية عالية لحماية الدولة والدستور والشعب”.

المصدر: موقع المنار