إغلاق صناديق التصويت الخاص لانتخابات مجلس النواب العراقي 2025

أُغلقت، مساء اليوم الأحد، صناديق الاقتراع الخاصة بعملية التصويت الخاص في انتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2025، وذلك بعد إتمام التصويت في مختلف مراكز الاقتراع المنتشرة في عموم البلاد. وأكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن نسبة المشاركة سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في أغلب المراكز.

وأوضحت المفوضية، في وقت سابق اليوم، أن عملية التصويت الخاص تمت تحت مراقبة وإشراف أممي ودولي، وبحضور وتغطية من وسائل الإعلام المحلية والدولية، مؤكدة أنها ليست طرفاً في قرارات استبعاد المرشحين من السباق الانتخابي، حيث تقتصر مهمتها على تنظيم العملية الانتخابية وفق المعايير القانونية المعتمدة.

وأشارت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، إلى أن المفوضية تعتمد في قراراتها المتعلقة بأهلية المرشحين على ما يرد إليها من الجهات المختصة بالتحقق، وتشمل هذه الجهات هيئة المساءلة والعدالة، هيئة النزاهة، وزارات الداخلية والدفاع والتربية والتعليم العالي، مديرية التسجيل الجنائي، مديريات مكافحة الإرهاب، الحشد الشعبي، البيشمركة، جهاز الأمن الوطني، مستشارية الأمن القومي، مجلس القضاء الأعلى، إضافةً إلى المفوضية نفسها في حال ورود معلومات تخص أي مرشح.

وأوضحت الغلاي أن قرارات الاستبعاد تصدر بناءً على معطيات الجهات المختصة، وقد تتعلق بأسباب مثل تزوير الوثائق، أو شمول المرشح بإجراءات المساءلة والعدالة، أو وجود قيد جنائي، أو استمرار الخدمة العسكرية، أو ارتكاب جريمة انتخابية، أو العبث بوثائق المفوضية، أو التداول غير المشروع للبطاقات البايومترية.

وأضافت أن عملية الاستبعاد تظل سارية ما دامت علاقة المفوضية بالمرشح قائمة، وتنتهي هذه العلاقة بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية للانتخابات، مع الإشارة إلى أن قرارات الاستبعاد قابلة للطعن أمام الهيئة القضائية خلال ثلاثة أيام من إعلانها عبر الموقع الرسمي للمفوضية، ويكون قرار الهيئة القضائية باتاً وملزماً لجميع الأطراف المعنية.

السوداني يهنئ القوات الأمنية العراقية بمشاركتهم في الانتخابات ويشيد بوعيهم الوطني

ووجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، رسالة تهنئة إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية، مثمنًا مشاركتهم الفاعلة والواعية في الانتخابات النيابية، وممارستهم حقّهم الدستوري في اختيار ممثليهم لمجلس النواب المقبل.

وقال السوداني، عبر تدوينة على منصة “إكس”، مخاطبًا أبناء القوات الأمنية والعسكرية: “نتقدّم لكم أولًا بالتهنئة على ممارسة حقكم الدستوري، ومشاركتكم الفاعلة والواعية في الانتخابات، واختياركم لممثليكم في مجلس النواب المقبل”.

وأضاف رئيس الوزراء: “في هذه اللحظة الفاصلة، نؤكد أن واجبنا الوطني يحتم علينا تأمين بيئة انتخابية آمنة ومستقرة، حمايةً للعملية الانتخابية من أي خرق أو تأثير، لأن ما تحقق من أمن واستقرار اليوم هو ثمرة وعيكم وانضباطكم وتضحياتكم، وهو ما جعل من قواتنا مثالًا يُحتذى به”.

وتابع السوداني: “فلنكن على قدر الثقة التي منحها لنا شعبنا، ولنُحوّل يوم الانتخابات إلى يوم يُعبّر عن وعي منتسبينا الأمنيين وإخلاصهم لوطنهم، وليكن نموذجًا يُحتذى به في الانضباط، والالتزام، والوعي، والدفاع عن حق المواطنين في ممارسة استحقاقهم الدستوري”.

واختتم رئيس الوزراء كلمته بالدعاء للقوات المسلحة والأمنية بكل صنوفها، سائلًا الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى، وحفظ العراق وأهله من كل سوء.

المصدر: موقع المنار