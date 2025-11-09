نتنياهو يطلب إلغاء جلسة محاكمته الانشغال باجتماعات سياسية عاجلة

قدّم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، طلبًا رسميًا إلى المحكمة المركزية في القدس المحتلة لإلغاء جلسة محاكمته المقررة غدًا الإثنين، متذرعًا بانشغاله في اجتماعات سياسية ولقاءات دبلوماسية عاجلة، مع إرفاق مغلف سري يتضمن تفاصيل جدول أعماله والوفود التي سيجتمع بها، بحسب تقارير إعلامية إسرائيلية صدرت اليوم الأحد.

وأوضحت المصادر أن جدول أعمال نتنياهو لا يسمح له بالمثول أمام المحكمة في الوقت المحدد، خاصة في ظل الاستعدادات لاستقبال المبعوثين الأميركيين جاريد كوشنر وديفيد ووتيكوف الذين من المتوقع وصولهم إلى تل أبيب غدًا، وعقد لقاءات رفيعة المستوى ضمن مساعي واشنطن لحل ملف المقاومين الفلسطينيين المتحصنين في أنفاق رفح.

واستجابت المحكمة المركزية في القدس لطلب نتنياهو، وقررت تأجيل الجلسة التي كانت ضمن محاكماته في ملفات الفساد، مراعاة لانشغاله بالاجتماعات السياسية العاجلة.

يُشار إلى أن جلسة الشهر الماضي شهدت إقرار نتنياهو بصعوبة إدارة مهام منصبه بالتوازي مع المثول أمام المحكمة، إذ صرّح قائلاً: “أنا أشغل المنصب الأكثر تعقيدًا وصعوبة في العالم، وأبذل جهدًا يفوق المألوف لأكون رئيس حكومة حاضراً في المحكمة في آن معاً”.

وأضاف: “طلبت من محاميَّ إيجاد سوابق تُظهر أن هناك شخصًا آخر تُعقد له جلسات ثلاث مرات أسبوعيًا. حتى لو قالوا إن الجميع متساوون أمام القانون، فلا أحد يواجه مثل هذا الوضع ولا ينال معاملة خاصة”.

المصدر: مواقع