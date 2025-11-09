نقل المدعية العسكرية الإسرائيلية السابقة إلى المستشفى إثر الاشتباه بمحاولتها الانتحار

نُقلت المدعية العسكرية الإسرائيلية السابقة، يفعات تومر يروشالمي، صباح اليوم الأحد، إلى مستشفى إيخيلوف في تل أبيب بشكل عاجل وهي على قيد الحياة، بعد الاشتباه في محاولتها وضع حد لحياتها.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن طواقم الإسعاف سارعت إلى منزل يروشالمي بعد تلقي بلاغ من عائلتها، وقدمت لها الإسعافات الأولية وهي في كامل وعيها، قبل نقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ويأتي الحادث بعدما أفرجت المحكمة عن يروشالمي ووضعتها قيد الإقامة الجبرية والحبس المنزلي لمدة 10 أيام، مع منعها من التواصل مع أي من المتورطين في القضية المعروفة باسم “سديه تيمان”، وذلك في أعقاب تسريب مقطع فيديو يظهر جنودًا يعتدون على أسير فلسطيني في قاعدة “سديه تيمان”.

وكانت الشرطة قد اعتقلت يروشالمي يوم الإثنين الماضي ضمن تحقيقات التسريب، ووجهت إليها شبهات تتعلق بتشويش مجرى التحقيق وتقديم مذكرة كاذبة للمحكمة العليا، إضافة إلى الاحتيال وخيانة الأمانة وإساءة استخدام المنصب وإخفاء الأدلة، بعد اختفائها لعدة ساعات قبل اعتقالها.

وأكدت الشرطة الإسرائيلية، يوم الجمعة، العثور على هاتف يروشالمي المحمول في مياه البحر قبالة شاطئ كليف في تل أبيب، في المنطقة نفسها التي اختفت فيها لساعات قبل العثور عليها. وأفادت مواطنة تدعى نوعا بأنها وجدت الهاتف أثناء السباحة على عمق مترين تقريبًا، وحين قامت بتشغيله ظهرت صورة لتومر يروشالمي برفقة شابة أخرى.

يُشار إلى أن يروشالمي أُقيلت من منصبها عقب تسريب الفيديو الذي أثار جدلًا واسعًا داخل الكيان الإسرائيلي، وتبعته تقارير إعلامية عن تدهور حالتها النفسية ومخاوف من انتحارها، ما يُرجح أن يكون الدافع وراء الحادث الأخير.

وفي تطورات الهيكل القيادي، قرر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، تعيين رئيس شعبة القوى البشرية دافيد بار كاليفا مسؤولًا مؤقتًا عن النيابة العسكرية إلى حين تسلم المدعي العسكري الجديد إيتاي أوفير مهامه رسميًا، وفق قرار وزير الحرب يسرائيل كاتس.

وذكر بيان الجيش أن بار كاليفا سيتولى الإشراف على المستوى القيادي فقط داخل النيابة العسكرية، مشيرًا إلى أن المؤسسة العسكرية تعمل على تسريع دخول أوفير إلى المنصب الجديد، مع التأكيد على أهمية استقرار النيابة العسكرية.

المصدر: مواقع