الشرطة الإندونيسية تحقق في شبهات تورط طالب بانفجارات مسجد مدرسة في جاكرتا

فتحت السلطات الإندونيسية تحقيقاً واسعاً في ملابسات انفجارات وقعت الجمعة داخل مسجد مدرسة ثانوية في شمال جاكرتا، وأسفرت عن إصابة نحو 100 شخص، وسط استمرار الإجراءات لتحديد الأسباب والجهات المتورطة في الحادث.

وأفاد قائد الشرطة الوطنية، ليستيو سيجيت برابوو، في تصريح لقناة “كومباس” التلفزيونية، أن حصيلة المصابين ارتفعت إلى 96 شخصاً بعد أن بلغت سابقاً 54 جريحاً حسب بيان الشرطة.

وأشار إلى أن معظم المصابين عادوا إلى منازلهم بعد تلقي العلاج، فيما بقي 29 شخصاً على الأقل في المستشفى، بينهم اثنان في قسم العناية المركزة.

وقعت الانفجارات قبيل صلاة الجمعة في حدود الساعة 12:15 ظهراً بالتوقيت المحلي (5:15 صباحاً بتوقيت غرينتش)، في منطقة المدخل والخلفية للمسجد داخل المدرسة.

وأوضح قائد الشرطة أن أحد المصابين من الطلاب يُشتبه به في القضية، مؤكداً أن التحقيقات تشمل احتمال تورط شركاء آخرين.

وأضاف برابوو: “نجمع أدلة، من بينها آثار بارود يحتمل أنها كانت السبب في الانفجار”.

كما تعمل فرق التحقيق على جمع معلومات حول عائلة المشتبه به، ودراسة حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب تصريحات المتحدثة باسم وحدة مكافحة الإرهاب في الشرطة مايندرا إيكا واردانا، والتي أكدت أيضاً تفتيش منزل الطالب المشتبه به في إطار تحديد الدوافع.

المصدر: أ.ف.ب.