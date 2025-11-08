وصول أول قطار شحن من روسيا إلى ميناء أبرين الجاف في إيران

وصل اليوم السبت، أول قطار شحن من روسيا إلى ميناء “أبرين” الجاف في إيران، في بداية لانطلاق رحلات منتظمة بين روسيا وإيران ودول آسيا الوسطى المجاورة، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية “إيرنا”.

وأشار رئيس قسم العمليات التجارية في شركة سكك حديد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مرتضى جعفري، إلى أن الرحلة تطلبت تنسيقاً واسعاً بين عدة جهات، منها هيئة سكك الحديد في الدول الواقعة على المسار والجمارك ووكلاء الشحن وأصحاب البضائع ومتلقّي الشحنات.

وأوضح جعفري أن الميناء استقبل منذ يونيو/حزيران الماضي، حين دخل أول قطار قادم من الصين، نحو 30 قطار شحن، وأن العمل جارٍ حالياً على توسيع هذه الخدمة لتشمل شحن البضائع بالشاحنات إلى الدول التي لا تتوفر لديها بنية تحتية سككية.

وأضاف أن إيران تسعى لتحويل ميناء أبرين إلى مركز رئيسي للصادرات والواردات والعبور بين دول الجوار، بالتنسيق مع دول المنطقة ودول رابطة الدول المستقلة (CIS).

ويضم القطار الذي وصل صباح اليوم 62 حاوية بطول 40 قدماً، محملة بورق ولب الورق ومشتقاته، متجهة إلى إيران والعراق. وانطلقت الرحلة من منطقة تبعد 900 كيلومتر شمال موسكو، وسارت عبر روسيا وكازاخستان وتركمانستان، ودخلت إيران من معبر “إنجه برون”، واستغرقت الرحلة 12 يوماً للوصول إلى ميناء أبرين.

