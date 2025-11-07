ترامب:كازاخستان انضمت رسميا إلى “اتفاقيات إبراهام”

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنّ “كازاخستان انضمت رسميًا إلى اتفاقيات إبراهام”.

وأكدت مصادر في البيت الأبيض أن “هذه الخطوة تأتي ضمن جهود ترامب لتوسيع اتفاقيات إبراهيم التي بدأت عام 2020 وشملت الإمارات والبحرين والمغرب والسودان”.

وفي سياق متصل قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنّه “يتوقع أن تكون القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة على الأرض قريبًا جدًا في القطاع”، بعد عامين من العدوان الصهيوني.

والأربعاء، وزعت الولايات المتحدة مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يهدف إلى دعم خطة ترامب، بما في ذلك إعطاء الضوء الأخضر لنشر القوة الدولية.

وقال متحدث باسم البعثة الأمريكية، في بيان، إنّ “سفير واشنطن لدى الأمم المتحدة مايك والتز، تقاسم مسودة القرار مع الدول ال10 المنتخبة في مجلس الأمن إضافة إلى عدد من الشركاء الإقليميين، بينهم مصر وقطر والإمارات والسعودية وتركيا”.

المصدر: وكالات