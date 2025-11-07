وزيرة التربية دانت الاعتداءات الإسرائيلية

دانت وزيرة التربية والتعليم العالي في لبنان، ريما كرامي، في بيانٍ لها الجمعة، “الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على لبنان، ولا سيّما أنّ هذه الاعتداءات تقع على مقربةٍ من المدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة، مما تسبّب بأضرارٍ مادية وبنشر حالاتٍ من الخوف والهلع في صفوف التلامذة وأفراد الهيئة التعليمية والعاملين فيها”.

وجاء في البيان “أمام هذا الواقع، وتداركاً وتحسّباً لأيّ خطرٍ قد يصيب تلامذتنا ومعلميهم نتيجة هذه الاعتداءات الإسرائيلية التي لا تميّز بين طفلٍ أو شيخٍ أو امرأةٍ أو صرحٍ تربوي، فإنّ وزيرة التربية كانت قد أعطت توجيهاتها إلى كلٍّ من المديرية العامة للتربية، والمديرية العامة للتعليم المهني والتقني، ومديريتَي التعليم الابتدائي والثانوي، والمنطقتين التربويتين في الجنوب والنبطية، بإبلاغ مديري المدارس والثانويات التي تعتمد نهار اليوم الجمعة يوماً تدريسياً، تقدير الوضع ميدانياً واتخاذ القرار المناسب في ضوء الواقع المستجد، إمّا بالإقفال أو باستمرار التدريس، على أن ينطبق هذا الأمر على المعاهد الفنية الرسمية والخاصة وعلى المدارس الخاصة أيضاً”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام