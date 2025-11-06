الخميس   
   06 11 2025   
   15 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 21:27
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    كازاخستان ستعلن انضمامها إلى الاتفاقات الإبراهيمية

      أفاد مسؤول في الإدارة الأميركية لوكالة فرانس برس أن كازاخستان ستعلن، يوم الخميس، انضمامها إلى الاتفاقات الإبراهيمية، في خطوة ذات طابع رمزي إلى حد كبير، نظراً لوجود علاقات دبلوماسية قائمة بين الجمهورية الواقعة في آسيا الوسطى والكيان الإسرائيلي.

      وكان المبعوث الأميركي الخاص، ستيف ويتكوف، قد أعلن في وقت سابق أن بلداً جديداً سينضم إلى الاتفاقات الإبراهيمية، التي أفضت إلى تطبيع العلاقات بين أربع دول عربية والكيان الإسرائيلي. ويُرتقب أن يزور رئيس كازاخستان البيت الأبيض في وقت لاحق من الخميس للإعلان عن هذه الخطوة رسمياً.

      المصدر: أ.ف.ب.