كازاخستان ستعلن انضمامها إلى الاتفاقات الإبراهيمية

أفاد مسؤول في الإدارة الأميركية لوكالة فرانس برس أن كازاخستان ستعلن، يوم الخميس، انضمامها إلى الاتفاقات الإبراهيمية، في خطوة ذات طابع رمزي إلى حد كبير، نظراً لوجود علاقات دبلوماسية قائمة بين الجمهورية الواقعة في آسيا الوسطى والكيان الإسرائيلي.

وكان المبعوث الأميركي الخاص، ستيف ويتكوف، قد أعلن في وقت سابق أن بلداً جديداً سينضم إلى الاتفاقات الإبراهيمية، التي أفضت إلى تطبيع العلاقات بين أربع دول عربية والكيان الإسرائيلي. ويُرتقب أن يزور رئيس كازاخستان البيت الأبيض في وقت لاحق من الخميس للإعلان عن هذه الخطوة رسمياً.

المصدر: أ.ف.ب.