بزشكيان خلال لقائه رئيس كازاخستان: امريكا وبعض الدول الغربية استهدفت هوية الدول المستقلة

أكد رئيس الجمهورية الإيرانية، مسعود بزشكشان، أن خارطة طريق العلاقات التجارية بين إيران وكازاخستان جاهزة للتنفيذ بهدف رفع حجم التبادل التجاري إلى 3 مليارات دولار، داعيًا الطرفين إلى المزيد من الاستفادة من طاقات القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس بزشكشان اليوم الخميس مع رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف في العاصمة أستانا، والتي وصلها الرئيس الإيراني مساء أمس الأربعاء.

وأشار بزشكشان إلى أن العلاقات مع الجيران تحظى بأهمية بالغة بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، موضحًا أن قائد الثورة الإسلامية يؤكد دائمًا على تعزيز التواصل الأخوي مع دول الجوار، وخصوصًا الدول الإسلامية.

وأضاف أن إيران وكازاخستان تتمتعان بتعاون جيد في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، وقد تم التوصل إلى اتفاقات قيمة بين البلدين. كما لفت إلى التعاون الفعال في المنظمات الدولية، مشيرًا إلى أن هناك علاقات مستدامة ووثيقة بين البلدين في إطار منظمة شنغهاي للتعاون، والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وكذلك في منطقة بحر قزوين، مؤكّدًا ضرورة استمرار هذه العلاقات وتعزيزها.

وتطرق الرئيس الإيراني إلى الظروف الحساسة في المنطقة وعلى الصعيد الدولي، مشيرًا إلى الوضع المعقد الذي تشهده المنطقة، واصفًا بعض السياسات الأمريكية والغربية بأنها تستهدف هوية واستقلال الدول المستقلة، مؤكّدًا على أهمية توسيع العلاقات الثنائية بمزيد من الجدية والاهتمام في هذا السياق.

المصدر: وكالة ارنا