    عربي وإقليمي

    إيران وكازاخستان تعززان التعاون عبر زيارة الرئيس بزشكيان لأستانا

      أعلن المكتب الرئاسي الكازاخستاني أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان سيقوم بزيارة رسمية إلى أستانا يوم الأربعاء، تستمر يومين، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات التجارية والاقتصادية، النقل والخدمات اللوجستية، والأنشطة الثقافية والإنسانية.

      وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الزيارة تهدف إلى تطوير التعاون الثنائي وتعميق الشراكات الاستراتيجية بين إيران وكازاخستان.

      وفق البرنامج الرسمي، ستُعقد محادثات رفيعة المستوى لمناقشة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، بالإضافة إلى سبل التعاون في المجالات الثقافية والإنسانية.

      ويأتي ذلك بعد أن أُعلن سابقًا أن حجم التبادلات التجارية بين البلدين قد تضاعف تقريبًا خلال العامين الماضيين، مما يعكس اهتمام كلا الطرفين بتوسيع التعاون الاقتصادي.

      كما صرّح حامد عسكري، نائب المدير الدولي لغرفة التجارة الإيرانية، أن القطاع الخاص الإيراني مستعد للاضطلاع بدور قيادي في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع كازاخستان، مؤكداً أهمية هذه الزيارة في دفع الشراكة بين البلدين.

      المصدر: وكالة مهر

