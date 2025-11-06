بوتين يصدر مرسوماً يمنح الجنسية الروسية لفئة جديدة من المقاتلين الأجانب

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً جديداً يقضي بمنح الجنسية الروسية بشروط ميسّرة لفئة من الأجانب الذين تعاقدوا مع الجيش الروسي قبل أو خلال العملية العسكرية في أوكرانيا، وتم تسريحهم لاحقاً لأسباب صحية أو لانتهاء فترة خدمتهم أو بلوغهم سنّ التسريح.

وبحسب المرسوم، يحق للأجانب وعديمي الجنسية الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عاماً التقدّم بطلب الحصول على الجنسية إذا كانوا قد وقّعوا عقود الخدمة في الجيش الروسي لمدة لا تقل عن سنة واحدة بعد 24 شباط/فبراير 2022، أو إذا كانوا قد أبرموا عقوداً قبل هذا التاريخ وشاركوا في العملية العسكرية.

كما يشمل القرار ذوي المقاتلين، إذ يُقبل طلب الجنسية من الزوج أو الزوجة، والآباء أو الأبناء، في حال ثبوت أداء الخدمة العسكرية أو تقديم شهادة الوفاة للمقاتل.

ويتيح المرسوم أيضاً للمقاتلين الأجانب وأفراد أسرهم التقدّم بطلب الإقامة الدائمة في روسيا، مستثنياً مواطني بيلاروس نظراً لوجود اتفاقيات ثنائية تسهّل اكتساب الجنسية بين البلدين.

ويُعفى المشمولون بالمرسوم من اجتياز امتحانات اللغة الروسية وتاريخ روسيا وأسس القانون، ومن شرط الإقامة لخمس سنوات داخل البلاد.

ويُعد هذا القرار امتداداً لمرسوم سابق أصدره بوتين في كانون الثاني/يناير 2024، سمح بتجنيد الأجانب في صفوف الجيش الروسي ومنحهم الجنسية الروسية وفق إجراءات مبسطة.

المصدر: وكالات