إغلاق مطار هانوفر بعد رصد طائرة مسيّرة قرب مدرج الهبوط

أغلقت السلطات الألمانية مطار هانوفر الدولي مؤقتاً مساء الأربعاء، بعد رصد طائرة مسيّرة في محيط مدرج الهبوط، ما أدى إلى تعليق حركة الطيران لمدة 45 دقيقة.

وأوضحت الشرطة الألمانية لوكالة الأنباء (د ب أ) أن الإغلاق تمّ بين الساعة العاشرة والعاشرة وخمسٍ وأربعين دقيقة ليلاً بالتوقيت المحلي، بعدما أبلغ أحد الطيارين عن مشاهدته طائرة مسيّرة أثناء اقترابه من المطار.

وبحسب التحقيقات الأولية، كانت المسيّرة تحلّق فوق منطقة صناعية مجاورة، ما دفع السلطات إلى تعليق الهبوط وتحويل ثلاث طائرات، إحداها قادمة من فرانكفورت جرى توجيهها إلى هامبورغ، فيما استؤنفت العمليات لاحقاً بعد تأخيرات محدودة.

ولم تكن هذه الحادثة معزولة، إذ شهدت مطارات ألمانية أخرى اضطرابات مماثلة في الأيام الماضية. فقد توقفت الرحلات في مطار بريمن الأحد الماضي نحو ساعة بسبب رصد طائرة مسيّرة، كما أُغلق مطار برلين براندنبورغ لمدّة قاربت الساعتين يوم الجمعة للسبب ذاته.

وتحذر سلطات الطيران من أنّ تحليق المسيّرات بالقرب من المطارات يُعد تهديداً مباشراً للسلامة الجوية، نظراً لإمكانية اعتراضها مسارات الإقلاع والهبوط، فيما يحظر القانون الألماني تشغيلها ضمن دائرة نصف قطرها 1.5 كيلومتر من المدارج، ويُصنَّف ذلك ضمن جرائم “تعريض حركة الطيران للخطر”.

وبحسب هيئة مراقبة الحركة الجوية الألمانية، سُجّل حتى نهاية آب/أغسطس الماضي أربع حوادث مشابهة لطائرات مسيّرة في مطاري بريمن وهانوفر، ما يثير مخاوف متزايدة بشأن أمن الأجواء الألمانية.

المصدر: وكالات